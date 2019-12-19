Fabrika işçilerden AK Parti İlçe Başkanı Nedim Sağlam'a ziyaret - Son Dakika

Türkiye Şeker Sanayi İşçileri Sendikası (Şeker-İş) Erciş Şube Başkanı Yusuf Özlek, sendika üyeleri ve fabrika çalışanları ile AK Parti İlçe Başkanı Nedim Sağlam'ı ziyaret etti.

Burada açıklamada bulunan Özlek, Erciş Şeker Fabrikasında 199 geçici işçinin çalıştığını söyledi.

Şeker Fabrikalarında yaşanan eksiklikten dolayı işçi alımlarının yapılacağını belirten Özlek, yeni kadrolar için önceliğin halen çalışmakta olan geçici işçilere verilmesini istediklerini ifade etti.

Özlek, şöyle dedi:

"Şeker sanayisinde bin 496 geçici işçi çalışmakta. Erciş Şeker Fabrikasında ise 199 geçici işçi var. Biz devletimizden Türkiye taş kömürü işletmeleri için çıkartılan kanun hükmündeki kararnamenin bir benzerinin de Türkiye Şeker Fabrikaları için de çıkartılıp verilecek kadroların geçici işçilere verilmesi geri kalan kısmın vatandaşlara verilmesini istiyoruz."