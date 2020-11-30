Fabrika işçisinin model otomobil tutkusu - Son Dakika

Fabrika işçisinin model otomobil tutkusu

30.11.2020 08:04
Fabrika işçisinin model otomobil tutkusu, System.String[]

DENİZLİ'nin Bozkurt ilçesinde fabrika işçisi Hakan Başkaya'nın (32), 13 yıl önce bir oyuncak araçla başladığı koleksiyonundaki model otomobil sayısı 600'e ulaştı.

DENİZLİ'nin Bozkurt ilçesinde fabrika işçisi Hakan Başkaya'nın (32), 13 yıl önce bir oyuncak araçla başladığı koleksiyonundaki model otomobil sayısı 600'e ulaştı. Evindeki odasının büyük bölümünü model otomobillerle kaplayan Başkaya, "Belki bu oyuncakların gerçek hallerinden 1 tane bile alamam ama ben onlara sahip olduğum için kendimi çok zengin hissediyorum" dedi.

Bozkurt ilçesi Alikurt Mahallesi'nde yaşayan ve bir çimento fabrikasında işçi olarak çalışan Hakan Başkaya, model otomobil tutkusu ile dikkat çekiyor. Kentteki bir alışveriş merkezinde 19 yaşındayken beğendiği bir model otomobili satın alan Başkaya, daha sonra model otomobillere ilgi duymaya başladı. Maaşının bir bölümünü hobisine ayıran Başkaya'nın koleksiyonundaki model otomobillerin sayısı her geçen yıl artarak 600'ü buldu. Başkaya, 13 yılda önemli bir model araç koleksiyonunun sahibi oldu.

MODEL ARABALARINA GÖZÜ GİBİ BAKIYORBir koleksiyoner gibi Türkiye'nin farklı kentlerine giden Başkaya, maket arabalar satın alarak koleksiyonunu zenginleştirmeye devam ediyor. Ailesiyle birlikte yaşadığı evdeki odasına arabaları için dolap yaptıran Başkaya, irili ufaklı otomobillerini özenle yerleştirdiği raflarda sergiliyor. Rengarenk, birbirinden farklı model ve türlerde model otomobillerin bulunduğu oda, adeta bir müzeyi andırıyor. Her akşam işten geldikten sonra önce odasına giren Başkaya, otomobilleriyle ilgileniyor. Model arabalarına gözü gibi bakan Başkaya, düzenli olarak raflardaki otomobilleri temizleyip bakımını yapıyor.'100 BİN LİRA DA VERSELER KESİNLİKLE SATMAM'Koleksiyonunun kendisi için paha biçilemez olduğunu belirten Başkaya, "Bu tutku adeta bende bir hastalık haline dönüşmeye başlayınca odamın bir bölümünü maket arabalara ayırdım. Bazen bir sandalye alıp, saatlerce onları izliyorum. Hayattaki en büyük zevkim maket arabalar. Maket arabalarıma paha biçemiyorum. Hiç satmayı düşünmedim. Çok kez teklif geldi ama hep geri çevirdim. Şu an koleksiyonumun değeri 30-35 bin lira. 100 bin lira da verseler kesinlikle satmam. Çünkü bu benim için bir yaşam tutkusu haline geldi" dedi.'KENDİMİ ÇOK ZENGİN HİSSEDİYORUM'

Böyle bir koleksiyona sahip olduğu için gururlu olduğunu ifade eden Başkaya, "14 yıl önce bir alışveriş merkezinde hep istediğim ama alamayacağım bir otomobilin maketini alarak başlayan bu tutku, şu an koleksiyon haline geldi. Bu maket arabalar, gerçeklerinin bire bir küçültülmüş hali. İzmir, Manisa, Samsun, Mersin gibi birçok şehre gidip maket araba aldım. Kendimi lüks araba garajım varmış gibi hissediyorum. Bütün boş vakitlerimi bunlara ayırıyorum. Belki bu oyuncakların gerçek hallerinden 1 tane bile alamam ama ben onlara sahip olduğum için kendimi çok zengin hissediyorum" diye konuştu.


Fabrika işçisinin model otomobil tutkusu
Fabrika işçisinin model otomobil tutkusu
Fabrika işçisinin model otomobil tutkusu
Fabrika işçisinin model otomobil tutkusu
Fabrika işçisinin model otomobil tutkusu
Fabrika işçisinin model otomobil tutkusu
Fabrika işçisinin model otomobil tutkusu
Fabrika işçisinin model otomobil tutkusu
Fabrika işçisinin model otomobil tutkusu
Fabrika işçisinin model otomobil tutkusu
Fabrika işçisinin model otomobil tutkusu
Fabrika işçisinin model otomobil tutkusu
Fabrika işçisinin model otomobil tutkusu

Otomobil, Oyuncak, Fabrika, İşçi, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Fabrika işçisinin model otomobil tutkusu - Son Dakika


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