5 işçinin şehit olduğu patlamanın yaşandığı fabrika önünde yürekleri burkan feryat: Ben ölseydim de sen ölmeseydin

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Ankara'nın Elmadağ ilçesindeki Makine ve Kimya Endüstrisi'ne (MKE) ait Roket ve Patlayıcı Fabrikası'nda sabah saatlerinde çıkan yangının ardından patlama meydana geldi. Milli Savunma Bakanlığı, patlamada 5 işçinin şehit olduğunu bildirdi. Fabrikada çalışan işçilerin yakınları ise, iş yerinin önünde gözyaşlarına boğuldu.

SAATLER İLEDİKÇE UMUTLARI KESİLDİ

Aileler, sabah saatlerinden itibaren fabrikada çalışan yakınlarından haber almaya çalıştı. Saatler ilerledikçe yakınlarından haber alamayan ailelerin umutları kesildi. Fenalık geçirenlere sağlık ekipleri ambulanslarda müdahale etti.

"AHMET BEN ÖLSEYDİM DE SEN ÖLMESEYDİN"

Fabrika önünde bir baba, "Ahmet oğlum ben ölseydim de sen ölmeseydin" diyerek gözyaşı döktü. Acılı babayı diğer yakınları teskin etmeye çalıştı. Öte yandan; Cumhuriyet savcısı eşliğinde olay yeri inceleme ekiplerinin fabrikada incelemesi sürüyor.