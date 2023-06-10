5 işçinin şehit olduğu patlamanın yaşandığı fabrika önünde yürekleri burkan feryat: Ben ölseydim de sen ölmeseydin - Son Dakika
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5 işçinin şehit olduğu patlamanın yaşandığı fabrika önünde yürekleri burkan feryat: Ben ölseydim de sen ölmeseydin

10.06.2023 17:18

Ankara'da roket fabrikasında çıkan yangının ardından meydana gelen patlama sonucu hayatını kaybeden işçilerin yakınları fabrika önünde fenalık geçirdi. Acılı bir baba, "Ahmet oğlum ben ölseydim de sen ölmeseydin" diyerek gözyaşı döktü.

Ankara'nın Elmadağ ilçesindeki Makine ve Kimya Endüstrisi'ne (MKE) ait Roket ve Patlayıcı Fabrikası'nda sabah saatlerinde çıkan yangının ardından patlama meydana geldi. Milli Savunma Bakanlığı, patlamada 5 işçinin şehit olduğunu bildirdi. Fabrikada çalışan işçilerin yakınları ise, iş yerinin önünde gözyaşlarına boğuldu.

SAATLER İLEDİKÇE UMUTLARI KESİLDİ

Aileler, sabah saatlerinden itibaren fabrikada çalışan yakınlarından haber almaya çalıştı. Saatler ilerledikçe yakınlarından haber alamayan ailelerin umutları kesildi. Fenalık geçirenlere sağlık ekipleri ambulanslarda müdahale etti.

5 işçinin şehit olduğu patlamanın yaşandığı fabrika önünde acı yakarış: Oğlum ben ölseydim de sen ölmeseydin

"AHMET BEN ÖLSEYDİM DE SEN ÖLMESEYDİN"

Fabrika önünde bir baba, "Ahmet oğlum ben ölseydim de sen ölmeseydin" diyerek gözyaşı döktü. Acılı babayı diğer yakınları teskin etmeye çalıştı. Öte yandan; Cumhuriyet savcısı eşliğinde olay yeri inceleme ekiplerinin fabrikada incelemesi sürüyor.

5 işçinin şehit olduğu patlamanın yaşandığı fabrika önünde acı yakarış: Oğlum ben ölseydim de sen ölmeseydin
5 işçinin şehit olduğu patlamanın yaşandığı fabrika önünde acı yakarış: Oğlum ben ölseydim de sen ölmeseydin
5 işçinin şehit olduğu patlamanın yaşandığı fabrika önünde acı yakarış: Ben ölseydim de sen ölmeseydin
Kaynak: DHA
YORUMLAR (2)
  • Filozof sn.: Bu ülkede herşey çok pahalı birtek insan hayatı bedava yazık olmuş genç insanlar Cevap Yaz 8 3 Yayından Kaldır
  • Mehmet Akif Erzengin: Devlet depremde olenleri şehit kabul etmiyor.Fakat burdakilere şehit diyor. Bu nasıl iştir. Cevap Yaz 4 16 Yayından Kaldır
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3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 5 işçinin şehit olduğu patlamanın yaşandığı fabrika önünde yürekleri burkan feryat: Ben ölseydim de sen ölmeseydin - Son Dakika


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