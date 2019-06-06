Son Dakika Haberleri: Fabrika yangınında 4 işçi hayatını kaybetti
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Fabrika yangınında 4 işçi hayatını kaybetti

44 dakika önce

Kocaeli'nin Çayırova ilçesindeki tekstil fabrikası yangınında ilk belirlemelere göre 4 işçinin hayatını kaybettiği öğrenildi.

Fabrika yangınında 4 işçi hayatını kaybetti, System.String[]
Kocaeli'nin Çayırova ilçesindeki tekstil fabrikası yangınında ilk belirlemelere göre 4 işçinin hayatını kaybettiği öğrenildi.

Çayırova Şekerpınar bölgesinde sabah saatlerinde alevlere teslim plan fabrikada 4 işçinin hayatını kaybettiği belirlendi. Soğutma çalışmalarına devam eden itfaiye ekipleri, bina içerisinde ısıyı düşürerek ölen işçilerin cesetlerini çıkarmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Öte yandan yanan fabrikanın alevlere teslim olduğu anlar havadan görüntülendi. Görüntülerde fabrikanın alev alev yanma anları görünüyor. - KOCAELİ
Haber Yayın Tarihi : 06.06.2019 02:24 Kaynak: İHA
İşçi, Kocaeli, Çayırova, 3. Sayfa
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