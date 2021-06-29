Facebook, 1 Trilyon Dolar Piyasa Değerine Ulaştı - Son Dakika

Dünya genelinde 2,85 milyar kayıtlı kullanıcısı bulunan Facebook, istikrarlı bir şekilde büyümeye devam ediyor. Instagram ve WhatsApp gibi günümüzün en popüler platformlarından ikisini bünyesinde barındıran ABD'li sosyal medya devi, tarihinde ilk kez 1 trilyon dolar piyasa değerine ulaştı.

Apple, Microsoft, Amazon ve Alphabet'in ardından bu başarıya ulaşan beşinci ABD merkezli teknoloji şirketi olan Facebook, uzun zamandır bu eşikte dolaşmasına rağmen bir türlü 1 trilyon doları göremiyordu. Sosyal medya devinin hisse senedi fiyatı, takiben pazartesi günü yaklaşık yüzde 4 arttı ve günü 355,64 dolardan bitirdi.

Facebook, 1 Trilyon Doları Gören Beşinci ABD'li Şirket Oldu

Facebook'un şu anki piyasa değeri 1.01 trilyon dolar. Aynı sınıfta yer aldığı Alphabet 1,67 trilyon dolar, Amazon 1,74 trilyon dolar, Microsoft 2,02 trilyon dolar ve Apple 2,25 trilyon dolar değere sahip. Şirketin doğrudan rakibi olan Twitter'ın güncel piyasa değeri ise sadece 54,5 milyar dolar.

2004 yılında Mark Zuckerberg'ün Harvard'daki yurt odasında kurduğu Facebook, 17 yıl gibi kısa sayılabilecek bir süre zarfında 1 trilyon dolar değerlenmeye ulaşarak çok önemli bir kilometre taşını daha geride bırakmış oldu.

Son yıllarda yaşadığı gizlilik ve güvenlik skandalları sebebiyle büyük bir imaj kaybı yaşayan şirket, 2020'de daha fazla şeffaflık vadettiği yeni bir döneme geçiş yapmıştı. Şirket, bu strateji dahilinde bünyesindeki ve gibi servisleri ürün portföyüne eklemişti. Nitekim bu uygulamaları açtığımızda altta "From Facebook" ibaresini görmemizin sebebi de tam olarak bu.

ABD'li şirket, BrandZ tarafından hazırlanan 2021 listesine göre konumunda. 227 milyar dolarlık bir marka değerine sahip olan Facebook, yıllık bazda yüzde 54'lük bir artış yakaladı.