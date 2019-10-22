Son Dakika Haberleri: Facebook İranlı ve Rusların yönettiği 4 sayfayı kaldırdı
Son Dakika Güncel Facebook İranlı ve Rusların yönettiği 4 sayfayı kaldırdı

Facebook İranlı ve Rusların yönettiği 4 sayfayı kaldırdı

1 saat önce

NEW Facebook, sosyal medya platformunda İranlı ve Ruslar tarafından yönetilen dört sayfayı, ABD 2020 başkanlık ön seçimlerini etkileme amacı taşıdıkları gerekçesiyle kaldırdı.

Facebook İranlı ve Rusların yönettiği 4 sayfayı kaldırdı, System.String[]

NEW Facebook, sosyal medya platformunda İranlı ve Ruslar tarafından yönetilen dört sayfayı, ABD 2020 başkanlık ön seçimlerini etkileme amacı taşıdıkları gerekçesiyle kaldırdı.

Şirketin Küresel Seçimler Kamu Politikaları Direktörü Katie Harbath, Siber Güvenlik Başkanı Nathaniel Gleicher ve diğer üst düzey yöneticiler tarafından yapılan basın açıklamasında, üçü İranlılar ve biri Ruslar tarafından yönetilen dört sayfanın, koordineli şekilde sahte bir tutumda bulundukları belirtildi.

Açıklamada, ABD 2020 başkanlık ön seçimlerini etkileme amacı taşıyan sayfaların, ABD, Kuzey Afrika ve Latin Amerika'da aktif olduğu kaydedildi.

Sayfaların paylaştıkları içerik nedeniyle değil, birbirleriyle koordineli şekilde davranarak sahte hesaplar kullandıkları için kapatıldığı ifade edilen açıklamada, Facebook'un yabancı müdahaleleri engellemek için uğraştığı vurgulandı.

Amerika Birleşik Devletleri, Facebook, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 11:02 Kaynak: AA
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