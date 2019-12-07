Fadıloğlu'ndan kariyer tavsiyeleri

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Şehristani Yükseköğretim Erkek Öğrenci Yurdu'nda gerçekleştirilen 'Kariyer Planlaması' programında öğrencilerle buluştu.



'Kariyer Planlaması' programında öğrencilerle buluşan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, deneyimlerinden örnekler vererek öğrencilere kariyer planlamasında nelere dikkat etmeleri gerektiğini anlattı. Fadıloğlu, kendisine yöneltilen soruları da samimiyetle yanıtladı.



Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Gaziantep İl Temsilciliği tarafından dünya telaşına bir mola 'Teneffüs' adıyla Şehristani Yükseköğretim Erkek Öğrenci Yurdu'nda düzenlenen programın konuğu Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu oldu. Öğrencilere kariyer planlamaları konusunda dikkat etmeleri gereken konuları uzun uzun anlatan Rıdvan Fadıloğlu, öğrencilere yaşadığı deneyimlerden örnekler vererek çok önemli tavsiyelerde bulundu. Fadıloğlu, öğrencilerin hem çalışma hayatı hem de özel hayatıyla ilgili sordukları soruların tamamını da yanıtladı.



Programa, Şehitkamil Belediye Başkan Yardımcısı Fatih Ermeydan, TÜGVA Gaziantep İl Temsilcisi Mahmud Tekin ile öğrenciler katıldı.



"Bize düşen tek şey çalışmak, çalışmak, çalışmaktır"



Öğrencilere hitap eden Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, herkesin bulunduğu yerde işini en iyi şekilde yapması gerektiğine vurgu yaptı. Ülkenin ilerlemesinin çok çalışmaya ve üretime bağlı olduğunu kaydeden Fadıloğlu, "Dünya artık teknolojik olarak yönetiliyor. Bugün birçok kazanımlarımız var. Ülkemiz benim ilkokul veya ortaokul çağındaki düşündüğüm hedeflerin çok çok üstünde imkanlara sahip. Ancak bu durum yeterli değil. Ülkemizin, daha ileriye gitmesi lazım. Bu da her zaman söylediğim gibi çalışmayla olacak. Bize düşen görev, üreterek büyümektir. Herkes yaptığı işin en iyisini yaparsa ilerlememiz işte o zaman mümkün olur. Buradaki en önemli durum, örnek rol model olabilmektir. Bulaşık yıkayan en iyi bulaşığı yıkayacak, idareci en iyi şekilde idareciliğini yapacak, öğretmen en iyi şekilde eğitim verecek. Rızk kaygısını hiçbir zaman içinizde büyütmeyin. Yeter ki işinizi dört dörtlük yapın. Allah, herkesin rızkına kefildir. Kim ki 'ben kazandım' diyorsa yalan söylüyordur. Allah, dilemediği müddetçe hiç kimse bir şeye sahip olamaz. Allah, dilediği zaman elindeki bakırı altın eder, dilerse de altınını bakır eder. Bize düşen tek şey çalışmak, çalışmak, çalışmaktır. Ülkemiz, ancak çalışmak ve üretmekle büyür" diye konuştu.



Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, program sonunda öğrencilerin talebi üzerine bol bol hatıra fotoğrafı çekindi. - GAZİANTEP