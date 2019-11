Fahri Özçelik: Trabzon deplasmanları son yıllarda bizim için iyi geçiyor

"Kupayı ciddiye alıyoruz"

İbrahim ALİOĞLU - Sezer AFŞAR/ İSTANBUL

Futbol Şube Sorumlusu Fahri Özçelik , "Kupayı ciddiye alıyoruz ve gidebildiğimiz yere kadar gitmek istiyoruz" dedi.

Ziraat Türkiye Kupası 5'inci turunda Adanaspor ile eşleşen Aytemiz Alanyaspor'da futbol şube sorumlusu Fahri Özçelik, kura çekimi sonrasında Demirören Haber Ajansı'na özel açıklamalarda bulundu. Kupayı çok önemsediklerini ifade eden Özçelik, "5'inci turda Adanaspor ile karşılaşacağız. Her iki takıma da başarılar dilerim. Hak eden kazansın. Kupayı ciddiye alıyoruz ve gidebildiğimiz yere kadar gitmek istiyoruz" şeklinde konuştu.

"HEDEFİMİZ TRABZONSPOR MAÇINDAN PUAN ALMAK"

Hafta sonu ligde oynayacakları Trabzonspor maçının zor geçeceğini vurgulayan Fahri Özçelik, "Zorlu maç sürecimiz devam ediyor. Geçen hafta Başakşehir ile oynadık. Bu hafta da Trabzon'a gideceğiz. Amacımız oradan puan almak. Trabzon deplasmanları son yıllarda bizim için iyi geçiyor. İnşallah bu sene de iyi geçer. Hedefimiz o maçtan puan almak" ifadelerini kullandı.

"EDERİNİ BULAN TEKLİF GELDİĞİNDE HER OYUNCUMUZ SATILIKTIR"

Devre arası transfer dönemi için çalışmalara başladıklarını söyleyen Özçelik, "Kulübümüze oyuncularımız hakkında yazılı bir teklif gelmedi. Şu an bunun için erken diye düşünüyorum. Takımımıza dahil etmek istediğimiz oyuncular için planlamamızı yapıyoruz. İlk yarının son 3-4 haftasına girdiğimizde tabii ki transfer yapılacaktır. Alanyaspor, tatmin edici bir teklif geldiğinde bütün oyuncularını satabilir. Biz, hak eden, değerini bulan her oyuncuyu her dönemde satmışızdır. Ederini bulan bir teklif geldiğinde her oyuncumuz satılıktır" diye konuştu.