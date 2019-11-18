- Faiz indirimlerinin konut satışlarına etkisi

İpotekli konut satışları yüzde 525 arttı

İSTANBUL - Ekim ayına ilişkin konut satış istatistiklerine göre ipotekli konut satışları geçen yılın aynı ayına göre, yüzde 525 arttı. İpotekli konut satışları geçtiğimiz yıl aynı dönemde 8 bin 65 olarak gerçekleşirken bu dönemde 50 bin 411 oldu.

Merkez Bankası'nın istikrarlı olarak faiz indirimine gitmesi, konut satışlarını da hareketlendirdi. Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre kredili konut satışlarında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 525 artış görüldü. İpotekli konut satışları ekimde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 525,1 artarak 50 bin 411'e yükseldi. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 35,3 olarak belirlendi.

"Faiz indirimleri konut alacak vatandaşları rahatlatıyor"

İhlas Yapı Satış ve Pazarlama Müdürü Mehmet Erhan Değerli faiz indiriminin kredili konut satışlarına etkisi ile ilgili açıklamalarda bulundu. Finans kurumlarının faizleri yüzde 1'in altına indirmesiyle kredili konut satışlarının arttığına değinen Değerli, "2018 yılının Ekim ayı ile bu yılın Ekim ayı kıyaslandığında kredili konut satışlarının yüzde 525 oranında artmış durumda. Bundan iki ay önce devlet bankalarının ve devlet devlet finans kurumlarının faizleri aşağı indirmesiyle konut sektöründe hareketlenme yaşanmaya başladı. Faiz oranlarının düşmesi insanların konut taleplerini ortaya çıkarıyor. Ev almak isteyen vatandaşların bilinçaltında yüzde 1'in altında faiz ile konut kredisi kullanma düşüncesi vardı. Faiz ve kar payı oranının gerilemesi konut alacak vatandaşları rahatlatıyor. Konut fiyatları artmadan, düşük faizlerden konut almak vatandaşlar için daha kazançlı olacaktır" dedi.

(MRT-ACÖ-E)