Son Dakika Haberleri: Fanatik Yahudilerden Mescid-i Aksa'ya Baskın

Fanatik Yahudilerden Mescid-i Aksa'ya Baskın

1 saat önce

İsrail polisi eşliğindeki 67 fanatik Yahudi, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya baskın yaptı.

Fanatik Yahudilerden Mescid-i Aksa'ya Baskın, System.String[]
İsrail polisi eşliğindeki 67 fanatik Yahudi, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya baskın yaptı.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, 67 fanatik Yahudi İsrail polisinin korumasında Mescid-i Aksa'nın güneybatısındaki El-Meğaribe (Fas) Kapısı'ndan Harem-i Şerif'e girdi.

Baskını düzenleyen fanatik Yahudiler, bir süre Mescid-i Aksa'nın avlusunda dolaştıktan sonra Harem-i Şerif'i terk etti.

Fanatik Yahudiler, zaman zaman İsrail polisi eşliğinde Mescid-i Aksa'nın avlusuna giriyor. Bu durum sık sık bölgede gerginliğin tırmanmasına ve Filistinlilerle İsrail polisi arasında arbede yaşanmasına neden oluyor.

Mescid-i Aksa koruması gözaltına alındı

Öte yandan Kudüs İslami Vakıflar İdaresinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Mescid-i Aksa'nın korumalarından Hamza el-Nebali, İsrail polisi tarafından sabah saatlerinde gözaltına alındı.

Gözaltının gerekçesine ilişkin bilgi verilmeyen açıklamada, Nebili'nin Mescid-i Aksa yakınındaki bir gözaltı merkezine götürüldüğü ifade edildi.

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa, Müslümanların ilk kıblesi olma özelliğini taşıyor.

Yahudiler, içinde Kıble Mescidi ile Kubbetu's Sahra Camisi'nin yanı sıra müze, medreseler ve büyük avlunun yer aldığı Mescid-i Aksa Külliyesi altında sözde "Süleyman Mabedi kalıntılarının bulunduğu" iddiasıyla kazı çalışmaları yapıyor, Mescid-i Aksa'da kendilerinin de ibadet etme hakları olduğunu savunuyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.03.2019 02:07 Kaynak: AA

Kudüs, İsrail, Aksa, Güncel
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