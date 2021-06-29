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FAO Yöresel Çalıştayı'nda ünlü şefler yeteneklerini sergiledi - Son Dakika

FAO Yöresel Çalıştayı'nda ünlü şefler yeteneklerini sergiledi

29.06.2021 23:09

FAO Yöresel Çalıştayı'nda ünlü şefler yeteneklerini sergiledi FAO ve BAU işbirliğiyle "Yöresel Ürünler, Gastronomi ve Kooperatifçilik" çalıştayı düzenlendi Birleşmiş Milletler Tarım ve Gıda Örgütü ve Bahçeşehir Üniversitesi iş birliğiyle gerçekleştirilen "Yöresel Ürünler, Gastronomi...

FAO Yöresel Çalıştayı'nda ünlü şefler yeteneklerini sergiledi

FAO ve BAU işbirliğiyle "Yöresel Ürünler, Gastronomi ve Kooperatifçilik" çalıştayı düzenlendi

GİRESUN - Birleşmiş Milletler Tarım ve Gıda Örgütü ve Bahçeşehir Üniversitesi iş birliğiyle gerçekleştirilen "Yöresel Ürünler, Gastronomi ve Kooperatifçilik" çalıştayı Giresun'da düzenlendi. Türkiye'de yöresel tarımı kalkındırmak amacıyla gerçekleştirilen çalıştayda birbirinden farklı tatlar sunuldu.

Türkiye'nin her bölgesinde yöresel tarım ürünlerinin kalkındırılması amacıyla gerçekleştirilen "Yöresel Ürünler, Gastronomi ve Kooperatifçilik" çalıştayı, Giresun'nun Piraziz ilçesi Şeyhli Köyü'nde tarım uygulamaları alanında başladı. Çalıştaya FAO Türkiye Temsilci Yardımcısı Dr. Ayşegül Selışık, BM Danışma Kurulu Üyesi Enver Yücel, BAU Rektörü Prof. Dr. Şirin Karadeniz, FAO Orta Asya Alt Bölge Koordinatörü ve Türkiye Temsilcisi Viorel Gutu, DOKAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Hakan Gültekin'in katılırken, ünlü şefler David Shipman ve Adi Hadean da düzenlenen atölyede yeteneklerini sergiledi.

"Amacımız, Karadeniz'in endemik bitkilerini ortaya çıkarabilmek, yörenin yemeklerini tattırabilmek ve bu bölgenin gastronomisini uluslararası arenaya açabilmek"

Düzenlenen çalıştayla ilgili açıklamalarda bulunan BM Danışma Kurulu Üyesi Enver Yücel, geleceğin tarımına yön verecek bir alan kurulduğunu ifade ederek "Bahçeşehir Üniversitesi olarak Birleşmiş Milletler Tarım Örgütüyle birlikte Giresun'un Piraziz ilçesinde havalimanımıza 2 kilometre mesafede bir alan kuruyoruz. Bu alan geleceğin tarımına yön verebilecek, akıllı tarımı uygulamak adına bir merkez. Amacımız, Karadeniz'in endemik bitkilerini ortaya çıkarabilmek ve bunlarla ilgili de yörenin yemeklerini tattırabilmek ve bu bölgenin gastronomisini uluslararası arenaya açabilmektir. İnsanlarımıza eğer bununla ilgili bir çalışma ve eğitim verebilirsek onun için özellikle en önce kadınların istihdamında önemli roller oynayacağını umuyorum. O açıdan da buradaki kooperatifçiliği geçiştirebilmek, onlara eğitim vermek ve yön verebilmek anlamında Birleşmiş Milletlerle birlikte FAO ile birlikte böyle bir etkinlik yapacağız, eğitimler vereceğiz. Uygulama alanlarımız olacak ve uluslararası piyasalara elde ürettikleri ürünlerin nasıl erişmesiyle ilgili de yine kendilerini örnek yapacağız. Amacımız bu topraklarda yetişen bu değerli bitkileri tarımda, gelişimde ve ilaçta nasıl kullanılabileceğini üniversitemizin uygulama alanında göstermiş olacağız" bilgisini verdi.

"Küçük aile işletmeleri desteklenmeli"

Gıda güvenliğini dünyada sağlamakla yükümlü bir kuruluş olduklarını ifade eden FAO Türkiye Temsilci Yardımcısı Dr. Ayşegül Selışık ise "Bizler teknik kuruluş olarak özellikle gıda güvenliğini dünyada sağlamakla yükümlü bir kuruluşuz. Burada da yerel üreticilerimizi, küçük aile işletmeciliğimizi sonuna kadar desteklememiz gerekiyor. Giresun'da buna en uygun örneklerden bir tanesi buradaki büyük fındık bahçeleri, çay bahçeleri var. Ama sonuçta küçük çiftçilerin ayrıca pazara eriştikleri yerel ürünlerde var ve bu ürünleri burada hep birlikte sergileyebiliyorlar. Özellikle kadın çiftçiler ve kooperatifler. Onların doğru şekilde pazara erişimlerini desteklemek adına farklı bilgiler paylaşacak ve farklı sunumlar gerçekleştireceğiz. Birazda olsa onları destekleyeceğimiz, motive edeceğimiz bir gün düzenlemek istedik" dedi.

"Tarım alanında olup girişimci herkese açık alan olacak"

Bahçeşehir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şirin Karadeniz'de, "Birleşmiş Milletlerle birlikte kurduğumuz bu merkez, işin hem teknoloji yönü hem akıllı tarım yönü hem iklim değişikliği hem hukuki boyutu hem de ekonomik kalkınma için gençlerimizin bu sektörde var olması için eğitimler ve farkındalık çalışmaları yapacak. Aynı zamanda bu eğitimlerimiz yerelde ve uygulama alanlarında olabileceği gibi aynı zamanda online eğitimlerle destekliyor olacağız. Bu merkezimin bu alandaki ilgili tüm bilim insanlarına ve kendini bu alanda geliştirmek isteyen tüm gençlerimize ve hali hazırda tarım alanında olup girişim yapmak isteyen veya kurduğu şirketi büyütmek isteyen tüm kadınlarımıza ve tüm insanlarımıza açık bir alan olacak. Dünyada ilk kurduğumuz bu merkez ile birlikte çok ciddi farkındalık çalışmaları yaratacağımıza ve umuyorum ki ülkemizden çıkacak dünya markaları yaratacağımızı düşünüyoruz." ifadelerine yer verdi.

Düzenlenen etkinliğe Giresun Valisi Enver Ünlü, Ordu Valisi Tuncay Sonel, AK Parti Giresun milletvekilleri Cemal Öztürk, Kadir Aydın, Piraziz Belediye Başkanı Hüseyin Görgülüoğlu, Ordu Gülyalı Belediye Başkanı Ulaş Tepe,

Eski Bakan Burhan Kara, Adana Eski Milletvekili Mehmet Ali Bilici, Giresun İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Muhammet Sevinç, Ordu İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Gazi Demir Giresun İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş ve davetliler katıldı.

FAO Yöresel Çalıştayı'nda ünlü şefler yeteneklerini sergiledi
FAO Yöresel Çalıştayı'nda ünlü şefler yeteneklerini sergiledi
FAO Yöresel Çalıştayı'nda ünlü şefler yeteneklerini sergiledi
FAO Yöresel Çalıştayı'nda ünlü şefler yeteneklerini sergiledi

Bahçeşehir Üniversitesi, Gıda Ve Tarım Örgütü, Gastronomi, Tarım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel FAO Yöresel Çalıştayı'nda ünlü şefler yeteneklerini sergiledi - Son Dakika


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