Fas Başbakanı: "Adalet ve Kalkınma Partisi'nin Filistin meselesine yönelik tutumunda bir değişiklik olmadı" - Son Dakika

Fas Başbakanı: "Adalet ve Kalkınma Partisi'nin Filistin meselesine yönelik tutumunda bir değişiklik olmadı"

07.01.2021 01:25
Fas Başbakanı:

Fas Başbakanı Sadeddin el-Osmani, genel sekreteri olduğu Adalet ve Kalkınma Partisinin, Filistin meselesine yönelik tutumunun değişmediğini belirtti.

Fas Başbakanı Sadeddin el-Osmani, genel sekreteri olduğu Adalet ve Kalkınma Partisinin, Filistin meselesine yönelik tutumunun değişmediğini belirtti.

Fas'ın Atlantik Okyanusu kıyısında yer alan Agadir kentinde parti üyeleriyle yaptığı toplantı sırasında yaptığı konuşmada Osmani, "Adalet ve Kalkınma Partisi'nin Filistin meselesine yönelik tutumunda bir değişiklik olmadı." diyerek, partisine bu konuda yöneltilen eleştirilere yanıt olarak da "Kötü niyetle partiye yapılan saldırıyı kesinlikle kabul etmiyoruz." ifadelerine yer verdi.

Sahra bölgesi ve Filistin meselesinde hiçbir pazarlığı kabul etmediklerini vurgulayan Osmani, bunların hiçbirini de terk etmeye hazır olmadıklarını dile getirdi.

Osmani, ABD'nin Fas'ın tartışmalı Batı Sahra topraklarındaki egemenliğini tanımasına ilişkin de "Pek çok kişinin farkında olmadığı stratejik bir değişim oldu. Fas'ın muhalifleri bu karardan dolayı üzerlerinde ne kadar büyük etki oluşturduğunu anlayarak atılan bu adımdan dolayı şok oldular." ifadelerini kullandı.

Fas'taki Adalet ve Kalkınma Partisi, İsrail'le normalleşme adımları kapsamında yapılan anlaşmaları imzalayan partinin genel sekreteri ve Başbakan Saadettin Osmani'yi desteklediğini belirterek, yazılı açıklamada, "Fas'ın, Sahra üzerindeki egemenliğini güçlendirme alanında attığı adımlar ve ülkenin Filistin meselesine ilişkin değişmez tutumları konusunda Fas Kralı'nın arkasında durmanın önemli olduğu" vurgusu yapılmıştı.

Fas ve İsrail arasında yapılan anlaşma, kurulduğu tarihten bu yana İsrail'le her türlü normalleşmeyi reddeden parti içinde tepkilere neden olmuştu.

Fas ve İsrail ilişkilerinde normalleşme

Rabat ve Tel Aviv arasındaki düşük düzeyli ilişkiler, 1993'te Filistinliler ile İsrail arasında imzalanan Oslo Anlaşması'nın ardından başlamış ancak 2. İntifada'nın başladığı 2002 yılında Fas bu ilişkileri durdurmuştu.

Fas Kralı 6. Muhammed 10 Aralık'ta, İsrail ile ilişkilerin "en yakın zamanda" kurulacağını açıklamıştı. Aynı gün Trump yaptığı açıklamayla Fas ve İsrail'in tam diplomatik ilişki kurulmasına yönelik anlaşmaya vardığını ve Batı Sahra'da Fas'ın hakimiyetini tanıdıklarına dair bir bildirge imzaladığını duyurmuştu.

Fas, bu kararla Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn ve Sudan'ın ardından son birkaç ay içinde İsrail'le normalleşme anlaşmasına varan dördüncü Arap ülkesi, Mağrib bölgesinde ise ilk ülke oldu.

Fas ile İsrail, 22 Aralık Salı günü diplomatik ilişkilerin normalleştirilmesi kapsamında 4 anlaşma imzalamıştı.

Filistin, İsrail, Adalet, Fas, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Fas Başbakanı: 'Adalet ve Kalkınma Partisi'nin Filistin meselesine yönelik tutumunda bir değişiklik olmadı' - Son Dakika


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