Fas hükümeti, Kovid-19 nedeniyle zor durumda olan vatandaşlarına destek veriyor - Son Dakika

Fas hükümeti, Kovid-19 nedeniyle zor durumda olan vatandaşlarına destek veriyor

26.10.2020 15:01
Fas hükümeti, Kovid-19 nedeniyle zor durumda olan vatandaşlarına destek veriyor, System.String[]

Fas Aile ve Sosyal Dayanışma Bakanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle durumları daha da zorlaşan toplumun savunmasız insanlarına kol kanat geriyor.

Fas Aile ve Sosyal Dayanışma Bakanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle durumları daha da zorlaşan toplumun savunmasız insanlarına kol kanat geriyor.

Aldıkları Kovid-19 tedbirlerini ve yardım projelerini AA muhabirine anlatan Aile ve Sosyal Dayanışma Bakanı Cemile el-Musalli, Bakanlığın, salgının ortaya çıkardığı şartlara uyum sağladığını ve bu süreçte savunmasız vatandaşların durumlarını yakından takip ettiğini belirtti.

Zor durumda olan kadınlar

Kovid-19 nedeniyle zor durumda olan kadınlarla alakalı attıkları adımlardan söz eden Musalli, şiddet mağduru kadınların barınması ve bakımı için 63 merkez oluşturulduğunu ifade etti.

Kadınlara yönelik hak ihlallerini önlemeyi ve konumlarını güçlendirmeyi hedefleyen "Hepimiz seninleyiz" isimli bir platformun da desteklendiğini aktaran Musalli, bu platformun telefon üzerinden 24 saat hizmet verdiğini, ayrıca akıllı telefonlara indirilebilen bir uygulamasının da bulunduğunu söyledi.

Karantina döneminde yerel yetkililerle koordineli olarak sokakta kalan çok sayıda kadının ailelerine geri dönebilmeleri için çalışmalar yaptıklarını aktaran Musalli, çok sayıda dul, boşanmış ve göçmen kadına da gıda yardımı yapıldığını vurguladı.

Sokak çocukları

Bakanlığın, sokak çocukları için de çalışmaları bulunduğunu kaydeden Musalli, bu çalışmaların, "sokak çocuklarını şiddetten koruma", "gerekli desteği sağlama ve ailelerine ulaştırma" ve "çocuklara psikolojik destek sağlama" gibi hizmetler olduğunu belirtti.

Çocuklar da dahil sokakta yaşayan insanları virüsten korumak için bir kısmını bakım evlerine aldıklarını, bir kısmını ise ailelerine geri kazandırdıklarını anlatan Bakan Musalli, bu kişilerden 417'sinin çocuk olduğunu aktardı.

Musalli yapılan çalışmalar sonucu toplamda 617'si kadın, 4 bin 947'si erkek 6 bin 351 kişiye destek verildiği, 2 bin 466 kişinin ailelerine geri kazandırıldığını anlattı.

Engelli vatandaşlar ve yaşlılar

Bakan Musalli, salgın sürecinde engelli çocuklara yönelik uzaktan eğitim sürecinin başarıyla sürdürülmesi, onlara yardım etmek için dijital bir platform oluşturulması, ailelerinin gözetiminde onlarla iletişim, rehberlik ve yönlendirme hizmetlerinin verilmesi için çalışmalar yaptıklarını belirtti.

Musalli, Bakanlığın salgın nedeniyle en savunmasız yaş grubu olan ve sosyal bakım kurumlarında bulunan yaşlıların sağlığını korumak amaçlı da hizmetler verdiğini kaydetti.

Fas makamları, ülkede virüsün yayılmaya başladığı günlerde, sağlık mekanizmalarını ve salgından en çok etkilenen sektörleri desteklemek için 3,3 milyar dolar üzerinde sermayeli bir fon kurma kararı almıştı.

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- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Fas hükümeti, Kovid-19 nedeniyle zor durumda olan vatandaşlarına destek veriyor - Son Dakika

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