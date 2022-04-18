Fas ile Ürdün Kralları İsrail'in Kudüs ve Mescid-i Aksa'daki saldırılarını görüştü - Son Dakika

Fas Kralı 6. Muhammed ile Ürdün Kralı 2. Abdullah, İsrail güçlerinin işgal altındaki Doğu Kudüs'teki saldırılarının bölgedeki barış çabalarına ilişkin fırsatları yok ettiğini söyledi.

Fas'ın resmi haber ajansı MAP'a göre, Fas Kraliyet Divanı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Kral 6. Muhammed ile Kral 2. Abdullah'ın telefon görüşmesi yaptıkları belirtildi.

Açıklamada, kralların, "Kutsal mekanlara yapılan baskınlar ve ibadet edenlere yönelik saldırılar çerçevesinde Kudüs ve Mescid-i Aksa'daki gelişmeler ile olayları ele aldıkları" kaydedildi.

Fas Kralı 6. Muhammed'in, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) bünyesindeki Kudüs Komitesi Başkanlığı ile Ürdün Kralı 2. Abdullah tarafından yürütülen Kudüs'teki İslam ve Hristiyan kutsal mekanlar üzerindeki Haşimi vesayetine dikkat çektiği kaydedilen açıklamada, Kralların, "Kudüs'teki kutsal mekanlara düzenlenen baskınlar, kin, nefret ve aşırılık duygularını artırıyor ve bölgedeki barış sürecini yeniden canlandırma şansını yok ediyor." ortak değerlendirmesi yaptıkları vurgulandı.

Açıklamada, Fas Kralı'nın ayrıca yakın zamanda bir ameliyat geçiren Ürdün Kralı'na geçmiş olsun dileklerini ilettiği belirtildi.

Mescid-i Aksa'ya baskınlar arttı

Fanatik Yahudiler, 15 Nisan Cuma günü başlayan ve bir hafta sürecek Hamursuz Bayramı'nda Mescid-i Aksa'ya yönelik baskınlarını artırdı.

Yahudi yerleşimci gruplara Aksa'ya baskınlarında İsrail polisi de eşlik ediyor.

Mescid-i Aksa'ya cuma günü sabah namazının ardından baskın düzenleyen İsrail güçleri, içeridekilere ses bombası, göz yaşartıcı gaz ve kauçuk kaplı mermiyle müdahale etmişti.

Aksa'ya cuma ve bu sabah da baskın düzenleyen İsrail polisi, Filistinlileri zorla dışarı çıkarmış ve Harem-i Şerif'in kapılarını Filistinlilere kapatmıştı.

Ürdün'e bağlı Kudüs İslami Vakıflar İdaresi, bugün 561 Yahudi yerleşimcinin İsrail polisi korumasında Mescid-i Aksa'ya girdiğini açıklamıştı.