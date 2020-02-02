Fas'ın 3 kentinde Mescid-i Aksa'ya destek gösterileri - Son Dakika
Son Dakika Güncel Fas'ın 3 kentinde Mescid-i Aksa'ya destek gösterileri - Son Dakika

Fas'ın 3 kentinde Mescid-i Aksa'ya destek gösterileri

6 saat önce

Fas'ın El-Cedide, Kazablanka ve Meknes kentlerinde Mescid-i Aksa'ya destek gösterileri düzenlendi.

Fas'ın 3 kentinde Mescid-i Aksa'ya destek gösterileri, System.String[]

Fas'ın El-Cedide, Kazablanka ve Meknes kentlerinde Mescid-i Aksa'ya destek gösterileri düzenlendi.

"Fas Ümmetin Meselelerine Yardım Kuruluşu" tarafından düzenlenen gösterilerde yüzlerce kişi, 3 kentteki camiler önünde toplandı. Eylemciler, İsrail'in Mescid-i Aksa'ya ve El-Halil'deki İbrahim Camisi'ne yönelik uygulamalarını protesto etti.

Öte yandan, Fas'taki "Filistin için Ulusal Çalışma Grubu", ABD Başkanı Donald Trump'ın açıkladığı sözde barış planına tepki için gelecek pazar günü başkent Rabat'ta gösteri düzenleyeceklerini açıkladı.

"Filistin için Ulusal Çalışma Grubu" isimli çatı kuruluş,sendikalar, sivil toplum kuruluşları ve parti temsilcilerinden oluşuyor.

Trump'ın sözde barış planı


ABD Başkanı Trump, 28 Ocak Salı günü İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Beyaz Saray'da düzenlediği ortak basın toplantısında tek taraflı sözde Orta Doğu barış planını kamuoyuna açıklamıştı.


Sözde barış planı kapsamında Kudüs'ün, İsrail'in "bölünmez" başkenti olarak kabul edileceğini söyleyen Trump, planın bağımsız bir Filistin devleti ve Filistinliler için "son şans" olduğunu iddia etmişti.

Donald Trump, İsrail, Aksa, Fas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.02.2020 08:16 Kaynak: AA
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