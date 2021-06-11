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Son dakika... Fas, Avrupa Parlamentosunun İspanya krizine müdahalesini "siyasi kazanç elde etme girişimi" olarak niteledi - Son Dakika

Son dakika... Fas, Avrupa Parlamentosunun İspanya krizine müdahalesini "siyasi kazanç elde etme girişimi" olarak niteledi

11.06.2021 16:48
Son dakika... Fas, Avrupa Parlamentosunun İspanya krizine müdahalesini

Son dakika haberi... Fas Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Parlamentosunun (AP) İspanya'yla yaşanan göçmen krizine müdahil olmasına tepki gösterdi.

Fas Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Parlamentosunun (AP) İspanya'yla yaşanan göçmen krizine müdahil olmasına tepki gösterdi.

AP, Fas yönetiminin sınır kontrolünü bırakması sonucu 17-19 Mayıs tarihlerinde çoğu 18 yaş altı 8 binden fazla düzensiz göçmenin yüzerek ya da yürüyerek İspanya'ya geçmesi konusunda dün bir karar yayımladı. AP'nin kararında "Fas'ın İspanya idaresindeki Ceuta (Sebte) şehrine göç krizinde reşit olmayanları kullanması" reddedildi.

Bakanlıktan söz konusu karara dair yapılan yazılı açıklamada, AP'nin Madrid'le devam eden krize müdahalesi "siyasi kazanç elde etme girişimi" olarak nitelendi.

Açıklamada, bu müdahale ile krizin asıl nedenlerinin çarpıtılmasının amaçlandığı ve bu girişimin olumsuz sonuçları olabileceği aktarıldı.

Bu girişimin krizin iki taraflı olduğu gerçeğini değiştirmeyeceği ifade edilen açıklamada, düzensiz göç sorunu dahil her alanda Fas'ın Avrupa Birliği (AB) ile olan iş birliğini hiç kimsenin sorgulayamayacağı kaydedildi.

Avrupa Parlamentosu'nda dün, Fas'ın İspanya idaresindeki Ceuta (Sebte) şehrine göç krizinde reşit olmayanları kullanmasını reddeden karar oylanmış ve karar taslağı 85 ret oyuna karşılık 397 evet oyuyla kabul edilmişti.

İspanya ile Fas arasındaki diplomatik kriz

Batı Sahra meselesinden dolayı son dönemde ciddi gerginliklere sahne olan İspanya-Fas ilişkileri, İspanya'daki sol koalisyon hükümetinin 22 Nisan'da ayrılıkçı Polisario Cephesi Genel Sekreteri İbrahim Gali'yi, yakalandığı Kovid-19 hastalığından dolayı tedavi görmesi için gizlice ülkeye getirip Logrono kentindeki bir hastaneye kaldırmasıyla diplomatik krize dönüşmüştü.

İki ülke arasındaki siyasi gerginlik, Polisario Cephesi lideri Gali'nin İspanya'ya gelişi ve ardından Fas'tan İspanya'ya düzensiz göçmen akınıyla daha da derinleşmişti.

Fas yönetiminin sınır kontrolünü bırakması sonucu 17-19 Mayıs tarihlerinde çoğu reşit olmayan 8 binden fazla düzensiz göçmen, Kuzey Afrika'daki İspanyol kentlerinden Ceuta'nın kuzey (Benzu) ve güney (Tarajal sahili) sınırlarından yüzerek ya da yürüyerek İspanya'ya geçmişti.

Düzensiz göçmen akını Fas'ın sınır kontrolüne yeniden başlaması ve İspanya'nın bölgeye asker göndermesiyle sonlandırılmış, 7 bin 500 kadar düzensiz göçmen Fas'a geri gönderilmişti.

Polisario Cephesi lideri Gali, Cezayir'in gönderdiği bir uçakla 2 Haziran'da İspanya'dan ayrılıp Argel'e gitse de iki ülke arasındaki kriz sonlanmadı.

Madrid'deki Büyükelçisini istişare amaçlı geri çeken Fas yönetimi, Batı Sahra ile Katalonya sorunları arasında bağlantılar kurarak Batı Sahra ile ilgili İspanya'nın net tavrı belli olmadığı sürece mevcut krizin bitmeyeceğini ileri sürüyor.

İspanya, Madrid, GÖÇ, Fas, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika... Fas, Avrupa Parlamentosunun İspanya krizine müdahalesini 'siyasi kazanç elde etme girişimi' olarak niteledi - Son Dakika


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