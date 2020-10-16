Fas'ta 7 ay aradan sonra ilk cuma namazı kılındı - Son Dakika

Fas'ta 7 ay aradan sonra ilk cuma namazı kılındı

16.10.2020 17:13
Fas'ta 7 ay aradan sonra ilk cuma namazı kılındı, System.String[]

Fas'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle kapatılan camilerin açılmasıyla 7 ay aradan sonra ilk kez cuma namazı kılındı.

Fas'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle kapatılan camilerin açılmasıyla 7 ay aradan sonra ilk kez cuma namazı kılındı.

Fas Vakıflar ve Din İşleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ülke genelinde belirlenen 10 bin camide bugünden itibaren cuma namazının kılınmaya başlandığı belirtildi.

Camilerde cuma namazına katılan cemaat, maske takıp sosyal mesafeye dikkat ederek salgına karşı önlem aldı.

Fas'ta Dünya Müslüman Alimler Birliği Başkanı Ahmed er-Raysuni'nin de aralarında bulunduğu 158 din adamı, 1 Ekim'de yayımladıkları ortak bildiride "daha fazla caminin ibadete açılması ve cuma namazı kılınması" çağrısında bulunmuştu.

Rabat yönetimi 20 Mart'ta Kovid-19 nedeniyle ülkede sağlık alanında olağanüstü hal (OHAL) ilan etmişti. OHAL, toplantıların yasaklanmasını, kamusal alanların ve camilerin kapatılmasını da kapsıyordu.

Haziran ayında ise hükümet kurumlarının ve ülkede yaklaşık 5 bin caminin açılması da dahil olmak üzere Kovid-19 tedbirlerinin hafifletilmesine karar verilmişti.

Fas Sağlık Bakanlığı, son verilere göre ülkede Kovid-19 kaynaklı toplam can kaybının 2 bin 772'ye, vakaların 163 bin 650'ye, iyileşenlerin ise 136 bin 36'ya ulaştığını bildirmişti.

Olağanüstü Hal, Cuma Namazı, Fas, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Fas'ta 7 ay aradan sonra ilk cuma namazı kılındı - Son Dakika

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