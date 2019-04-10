Son Dakika Haberleri: Fas'ta Deaş Bağlantılı Terör Hücresi Çökertildi

Fas'ta Deaş Bağlantılı Terör Hücresi Çökertildi

23 dakika önce

Fas'ın kuzeyinde Taza kentinde terör örgütü DEAŞ ile bağlantılı olduğu tespit edilen bir terör hücresi çökertildi.

Fas'ta Deaş Bağlantılı Terör Hücresi Çökertildi, System.String[]
Fas'ın kuzeyinde Taza kentinde terör örgütü DEAŞ ile bağlantılı olduğu tespit edilen bir terör hücresi çökertildi.

Fas İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, İstihbarat Servisi'nin terörle mücadele operasyonları kapsamında Taza kentinde DEAŞ'la bağlantılı 4 kişiden oluşan terör hücresini çökerttiği belirtildi.

Terör hücresi liderinin daha önce Suriye ve Irak'ta savaştığı, 2015'te terör suçlamasıyla hapis cezasına çarptırıldığı aktarılan açıklamada, hücrenin ülkedeki hayati öneme sahip kurumlara yönelik terör eylemleri gerçekleştirme hazırlığında olduğu kaydedildi.

Açıklamada, ayrıca şüphelilerden birinin, bazı Faslıları Suriye ve Irak'ta savaşmaları için finanse ettiğine dikkat çekildi.
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 06:09 Kaynak: AA
İçişleri Bakanlığı, Fas, Güncel
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