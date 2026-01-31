Fas'ta Filistinli Esirler İçin Gösteri - Son Dakika
Fas'ta Filistinli Esirler İçin Gösteri

31.01.2026 00:21
Fas'ın Rabat'ında, Filistinli esirlerin serbest bırakılması için protesto düzenlendi.

Fas'ta İsrail hapishanelerindeki Filistinli esirlerin serbest bırakılması ve Gazze ile dayanışma amacıyla parlamento binası önünde gösteri düzenlendi.

AA muhabirinin aktardığına göre, sivil toplum kuruluşu "Filistin İçin Çalışma Grubu"nun çağrısıyla Fas'ın başkenti Rabat'ta parlamento binası önünde gerçekleştirilen gösteride, İsrail hapishanelerindeki Filistinli esirlerin serbest bırakılması talebi ve Gazze'de Filistin halkına yönelik İsrail uygulamalarını kınayan sloganlar atıldı.

Göstericiler, Gazze'de İsrail ablukasının sona erdirilmesini talep ederken, Filistinli esirlerin serbest bırakılması için uluslararası baskı çağrısında bulundu.

Eylemde konuşan "Filistin İçin Çalışma Grubu" üyesi Reşid el-Felluli, Fas halkının Filistin halkına desteğini sürdüreceğini belirterek, "Siyonist işgale karşı Filistin halkını destekleyen Fas'taki halk hareketinin devam etmesi gerekiyor." dedi.

Felluli, söz konusu eylemin, Filistinli esirlerin, "işgalci İsrail'in vahşi hapishanelerinden kurtarılması" amacıyla yürütülen küresel kampanya kapsamında düzenlendiğini ifade etti.

Gösteride, "Fas halkı saldırganlığa karşı ümmetin birliğinden yana", "Özgürlüğe kadar direniş, normalleşmenin iptali" gibi pankartlar taşındı.

Eylemciler ayrıca, "Ey esir rahat ol, mücadeleyi sürdüreceğiz", "Allah'a söz verdik, ihanet etmeyiz, Mescid-i Aksa gözlerimizde", "Özgürlük için mücadele et, açlığa karşı direniş" sloganları attı.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Orta Doğu, Güncel, Fas, Son Dakika

Güncel Fas'ta Filistinli Esirler İçin Gösteri

SON DAKİKA: Fas'ta Filistinli Esirler İçin Gösteri - Son Dakika
