Fas'ta Türk üniversiteleri tanıtıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Fas'ta Türk üniversiteleri tanıtıldı

26.02.2022 22:42
Fas'ta Türk üniversiteleri tanıtıldı

Fas'ta, Türkiye'deki bazı vakıf ve devlet üniversitelerini tanıtmak amacıyla düzenlenen fuar, kuzeydeki Kazablanka kentinde başladı.

Fas'ta, Türkiye'deki bazı vakıf ve devlet üniversitelerini tanıtmak amacıyla düzenlenen fuar, kuzeydeki Kazablanka kentinde başladı.

Kurtuba (Cordoba) Yurt Dışında Eğitim Merkezi tarafından düzenlenen ve 2 Mart'a kadar devam edecek fuara, Türkiye'nin Kazablanka Ticaret Müşaviri Mehmet Elbir, Yunus Emre Enstitüsü (YEE) Rabat Türk Kültür Merkezi Müdürü Ensar Fırat ile Türkiye'deki bazı vakıf üniversitelerinden temsilciler katıldı.

YEE de fuarda, Türkiye'deki devlet üniversitelerindeki eğitim ve burslarla ilgili öğrencilere bilgi verdi.

Fuara, eğitimlerine Türkiye'de devam etmek isteyen Faslı öğrencilerden yoğun katılım oldu.

YEE Rabat Türk Kültür Merkezi Müdürü Fırat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2015'ten beri düzenlenen fuara katılarak Fas'ta gerçekleştirdikleri faaliyetleri tanıttıklarını, Türkiye'deki bursları ve üniversite imkanlarını anlattıklarını söyledi.

Fırat, ayrıca iki ülke arasında bilim alanında iş birliğinin artmasına destek olmaya çalıştıklarına vurgu yaparak, "Kardeş Fas halkıyla Türkiye arasında iyi ilişkilerin bu tür çalışmalarla daha da gelişeceğine inanıyoruz." dedi.

Öte yandan Kurtuba Yurt Dışında Eğitim Merkezi Müdürü Musab el-Hamdavi de fuarı, Faslı öğrencileri Türk üniversiteleri hakkında bilgilendirme ve onları yurt dışında eğitime teşvik etme amacıyla düzenlediklerini söyledi.

Fuara katılımcı olarak Türk üniversitelerinin seçilmesinin, Türkiye'deki eğitimin kalitesinin Faslı öğrencileri cezbetmesinden kaynaklandığını kaydeden Hamdavi, bu fuarın, 2015 yılından bu yana Fas'ta Türk üniversitelerinin tanıtıldığı fuarların bir devamı olduğunu aktardı.

Hamdavi, Kazablanka'nın ardından Rabat ve Tanca'da devam edecek fuarla, yurt dışında eğitim almak isteyen öğrencilerin büyük kısmına ulaşmayı hedeflediklerini sözlerine ekledi.

Türkiye'deki üniversitelerde, farklı uzmanlık alanlarında 2 binin üzerinde Faslı öğrencinin eğitim aldığı ifade ediliyor.

YORUMLAR
500
Ilgaz Dağı'nda 'Yurduntepe Kış Festivali' yapıldı Ilgaz Dağı'nda 'Yurduntepe Kış Festivali' yapıldı TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Ukrayna Meclis Başkanı Ruslan Stefançuk ile telefonla görüştü TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Ukrayna Meclis Başkanı Ruslan Stefançuk ile telefonla görüştü

Casablanca, Türkiye, Fırat, Fas, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Fas'ta Türk üniversiteleri tanıtıldı - Son Dakika


Son Dakika
22:28 Chelsea'nin sahibi Rus milyarder Roman Abramovich, kulübü bıraktığını açıkladı!
22:21 Aldatıldığını zanneden koca, eşini bıçaklayıp öldürmüştü! Tutuklanarak cezaevine gönderildi
21:50 Milli futbolcumuz Enes Ünal vurdu ve gol oldu! La Liga'da 13 kez fileleri doldurdu
21:26 8 maçtır yenilmeyen Beşiktaş, Sivas karşısında da yenilmiyor!
21:17 Son Dakika: Almanya'dan Ukrayna'ya 1000 tanksavar ve 500 Stinger füzesi desteği geldi!
21:15 Acun Ilıcalı'nın satın aldığı Hull City'nin talihi döndü!
21:08 Ukrayna lideri Zelenskiy açıkladı: Aliyev ve Erdoğan müzakereleri organize etmeyi teklif etti
20:41 Gazeteci Çetiner Çetin hakkında yapılan iddialara yanıt verdi: Arkamdaki park Maçka Parkı değil, Ukrayna'dayım
20:34 Rusya ne kadar kayıp veriyor? Rusya devlet ajansı TASS açıkladı
20:24 Fenerbahçe taraftarları "Savaşa hayır" sloganları attı!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.02.2022 22:48:42. #1.12#
SON DAKİKA: Fas'ta Türk üniversiteleri tanıtıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement