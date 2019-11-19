Son Dakika Haberleri: Fas'taki Filistin Çalışma Grubu: ABD'nin yerleşim birimleri kararı Netanyahu'ya hediye
Son Dakika Güncel Fas'taki Filistin Çalışma Grubu: ABD'nin yerleşim birimleri kararı Netanyahu'ya hediye - Son Dakika

Fas'taki Filistin Çalışma Grubu: ABD'nin yerleşim birimleri kararı Netanyahu'ya hediye

6 saat önce

Fas'taki "Filistin için Ulusal Çalışma Grubu", ABD yönetiminin işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerine ilişkin kararına tepki gösterdi.

Fas'taki Filistin Çalışma Grubu: ABD'nin yerleşim birimleri kararı Netanyahu'ya hediye, System.String[]

Fas'taki "Filistin için Ulusal Çalışma Grubu", ABD yönetiminin işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerine ilişkin kararına tepki gösterdi.

Ülkede Filistin'le ilgili çalışmalar yürüten dernekleri çatısı altında toplayan örgütten yapılan yazılı açıklamada, "ABD'nin, Yahudi yerleşim birimlerini yasal görme kararı, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya verilen bir hediyedir." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, "ABD Başkanı Donald Trump'ın Filistin toprakları ile Golan Tepeleri'nin işgalini pekiştirdiği, İsrail'in daha çok Arap toprağı istila etme hevesini desteklediği" eleştirisine yer verildi.

Arap ülkelerinin de bu tür kararlar karşısında yeterli tepkiyi göstermediğine işaret edilen açıklamada, "Arap Birliği belki de kınama açıklaması yayımlamak için ABD'den yeşil ışık bekliyordur. Böyle bir açıklama yayımlansa bile bu, kağıt üstünde kalacaktır." değerlendirmesinde bulunuldu.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, dün, işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan Yahudi yerleşim birimlerini artık yasa dışı olarak görmediklerini duyurmuştu.

İsrail'in 1967'de işgal ettiği Batı Şeria'da 250'ye yakın yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor. Bu yerlerde 400 binden fazla Yahudi yerleşimci ikamet ediyor.

Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki topraklarda bulunan tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 06:26 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son dakika: Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan siyanür intiharlarıyla ilgili açıklama: Siyanürle ilgili takip sistemi kurulacak
ABD'den bir S-400 açıklaması daha: Hâlâ Türkiye'nin S-400 konuşlandırmaktan vazgeçmesini umuyoruz Julian Assange hakkında İsveç'te açılan istismar soruşturması kapatıldı Trump'tan Çin'e gözdağı: Anlaşamazsak gümrük vergilerini daha çok artırırım

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.11.2019 00:49:08. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Fas'taki Filistin Çalışma Grubu: ABD'nin yerleşim birimleri kararı Netanyahu'ya hediye
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]