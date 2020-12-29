Fas'tan İsrail'e irtibat bürosu - Son Dakika

Fas'tan İsrail'e irtibat bürosu

29.12.2020 08:35
Fas'tan İsrail'e irtibat bürosu, System.String[]

İsrail'le ilişkileri normalleştirme kararı alan Fas, aradan sonra İsrail'de irtibat bürosu açma hazırlıklarına başladı.

İsrail'le ilişkileri normalleştirme kararı alan Fas, aradan sonra İsrail'de irtibat bürosu açma hazırlıklarına başladı. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu da Fas Kralı 6. Muhammed'i İsrail'e davet etti.

Fas ile İsrail arasında başlayan normalleşme sürecinde yeni bir gelişme yaşandı. Fas'ın İsrail'de irtibat bürosu açmak için hazırlıklara başladığı ifade edildi. İsrail'in başkenti Tel Aviv'de irtibat bürosu açılmasına ilişkin çalışmalar yürütecek Fas teknik ekibinin ülkeye pazar günü ulaştığı kaydedildi. Ekibin İsrail'de birkaç gün geçireceği ve ülkeye ileri bir tarihte daha büyük bir delegasyonun gönderileceği ifade edildi. İsrail ve Fas kısa süre önce Rabat'ta Amerika Birleşik Devletleri (ABD) arabuluculuğunda bir normalleşme anlaşması imzalamıştı. Fas böylelikle, bu yıl İsrail ile ABD destekli bir anlaşma imzalayarak ilişkilerini normalleştiren üçüncü Arap ülkesi olmuştu.

İKİ ÜLKE ARASINDA DOĞRUDAN UÇUŞ BAŞLADI

Geçen salı günü imzalanan dört ikili anlaşma, İsrail ile Fas arasında doğrudan havayolu ulaşımı, su yönetimi, mali sistemler arasında bağlantı kurulması ve diplomatlar için vize muafiyeti uygulamalarını öngörüyor. Ülkelerin aynı zamanda diplomatik temsilciliklerini yeniden açmaları da planlandığı belirtildi. Öte yandan İsrail Başbakanı Netanyahu, geçen cuma günü Fas Kralı 6. Muhammed'i İsrail'e davet ettiğini açıklamıştı.


- İsrail
Fas'tan İsrail'e irtibat bürosu

Amerika Birleşik Devletleri, Tel Aviv, İsrail, Fas, Dünya, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya Fas'tan İsrail'e irtibat bürosu - Son Dakika Dünya


YORUMLAR

Son Dakika

Sosyal medyayı karıştıran iddia: ATM'ler 65 yaş üstünün kredi kartlarını yutmaya mı başladı? Dünya Sağlık Örgütü: Bu bir uyarı alarmıdır, daha şiddetli olabilecek bir salgına karşı hazırlanmalıyız Çukur'da güldüren sahne! Soygun sahnesinde La Case de Papel dizisine gönderme yapıldı Koronavirüsün daha bulaşıcı türünün görüldüğü İngiltere'de günlük vaka sayısı ilk kez 40 bini aştı Depremin ardından bir çok ilde görülen 'ay halkası' vatandaşları tedirgin etti "Mahallemde başka bayrak istemiyorum" diyen kadın, Azerbaycan bayraklarını indirince tepki topladı Katliam gibi kazada aynı aileden 4 kişi öldü Prof. Dr. Uğur Şahin'den korkutan açıklama: Koronavirüs 10 sene daha aramızda olacak
Oyuncu Deniz Işın, Sefirin Kızı dizisinden ayrıldı Oyuncu Deniz Işın, Sefirin Kızı dizisinden ayrıldı         
08:19
FETÖ abisinin kadın iç çamaşırlarıyla çektiği selfieler ortaya çıktı FETÖ abisinin kadın iç çamaşırlarıyla çektiği selfieler ortaya çıktı         
08:15
Meteoroloji tek tek sıraladı! Sağanak, don ve lodos geliyor Meteoroloji tek tek sıraladı! Sağanak, don ve lodos geliyor         
07:39
Marmaris'te piknik yapmak, mangal yakmak ve toplu oturmak yasaklandı Marmaris'te piknik yapmak, mangal yakmak ve toplu oturmak yasaklandı         
03:18
MasterChef Türkiye'nin ilk finalisti Barbaros oldu MasterChef Türkiye'nin ilk finalisti Barbaros oldu         
00:49
Adres sordukları kişiye daha cevap veremeden kurşun yağdırdılar Adres sordukları kişiye daha cevap veremeden kurşun yağdırdılar         
00:39
Kahraman köpek 10 yaşındaki çocuğu kurt saldırısından kurtardı Kahraman köpek 10 yaşındaki çocuğu kurt saldırısından kurtardı         
23:03
Gelecek Partisi Sakarya Teşkilatı'nda toplu istifa: Biat eden bir teşkilat olmamız istendi Gelecek Partisi Sakarya Teşkilatı'nda toplu istifa: Biat eden bir teşkilat olmamız istendi         
21:13
Doktoru, 46 kiloya düşen Seren Serengin'in hastalığını açıkladı: Dumping Sendromu Doktoru, 46 kiloya düşen Seren Serengin'in hastalığını açıkladı: Dumping Sendromu         
19:56
İsrail'de koronavirüs aşısı olan kişi 2 saat sonra hayatını kaybetti İsrail'de koronavirüs aşısı olan kişi 2 saat sonra hayatını kaybetti         
16:14
Gezici'nin, Türkiye'nin en güvenilir isimleri anketinde Bakan Soylu birinci sırada geldi Gezici'nin, Türkiye'nin en güvenilir isimleri anketinde Bakan Soylu birinci sırada geldi         
16:03
Türkiye'nin en yüksek asgari ücreti Tuzlukçu Belediyesi'nde: 4 bin 500 TL Türkiye'nin en yüksek asgari ücreti Tuzlukçu Belediyesi'nde: 4 bin 500 TL         
15:46
Hastanede yastıkla hastayı boğarak öldüren genç kadının ifadesi dehşete düşürdü Hastanede yastıkla hastayı boğarak öldüren genç kadının ifadesi dehşete düşürdü         
15:21
Asgari ücret zammında 90 kuruşluk küsurat sosyal medyada gündem oldu Asgari ücret zammında 90 kuruşluk küsurat sosyal medyada gündem oldu         
14:51
Ali Ağaoğlu'nun otomobil pazarlığı olay oldu: Müdür gel buraya, bunların hepsini al Ali Ağaoğlu'nun otomobil pazarlığı olay oldu: Müdür gel buraya, bunların hepsini al         
14:37
Aslıhan Gürbüz, Kerem Kupacı ile evli olduğu yönündeki haberlere çok sert çıktı Aslıhan Gürbüz, Kerem Kupacı ile evli olduğu yönündeki haberlere çok sert çıktı         
14:21
96 yaşında koronavirüsü yenen dede, sağlığına kavuşmasını 5 besine bağladı 96 yaşında koronavirüsü yenen dede, sağlığına kavuşmasını 5 besine bağladı         
08:22
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.12.2020 08:45:01. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Fas'tan İsrail'e irtibat bürosu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei