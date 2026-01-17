Fas Teknik Direktörü Regragui'den Final İddiası - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Fas Teknik Direktörü Regragui'den Final İddiası

17.01.2026 17:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Regragui, Senegal'e karşı taraftar desteğiyle zorluklara karşı şanslarını artıracaklarını vurguladı.

Afrika Futbol Konfederasyonu (CAF) tarafından bu yıl 35'incisi düzenlenen Afrika Uluslar Kupası finali öncesinde ev sahibi Fas'ın teknik direktörü Walid Regragui, Fas'ta futbol atmosferinin olağanüstü olduğunu ve milli maç kazanmanın rakip takımlar için kolay olmadığını söyledi.

Karşılaşmanın oynanacağı Prens Moulay Abdellah Stadı'ndaki gerçekleştirilen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Walid Regragui, takımının baskı altında olduğunu ama Fas'ı kendi evinde yenmenin zor olduğunu belirtti.

Regragui, "Fas'ta kazanmak zor, Nijerya ve Kamerun bunu acı bir şekilde öğrendi. Burası Dortmund, Parc des Princes veya Marsilya değil. Rabat'ta size söyleyebilirim ki burada çılgınca bir atmosfer var. Evimizde bizi yenmek için çok güçlü bir Senegal gerekecek." dedi.

Senegal'e karşı şanslarının taraftarın desteğiyle artacağını vurgulayan 50 yaşındaki çalıştırıcı, "Oyuncularımın üzerinde yoğun baskı hissetmeleri benim tek korkum. Baskıya alışkın, kendine güvenen, güçlü bir Senegal ile karşı karşıyayız. Harika bir final olacak, şansımızı yüzde 50-50 görüyorum ama taraftarlarla birlikte şansımız 51 olabilir." değerlendirmesinde bulundu.

Afrika Uluslar Kupası'na kendi topraklarında ev sahipliği yapmaktan büyük mutluluk duyduğunu aktaran Regragui, "Afrika'nın ve dünyanın en iyi iki takımı arasında zorlu bir maç olacak. Ev sahibi olmanın getirdiği baskı nedeniyle baştan itibaren duygularımızı kontrol etmeliyiz. Bu final sadece bugün kazanmakla ilgili değil bir miras inşa etmekle ilgili. Fas, Senegal gibi sadece üç final oynadı. Amacımız kazanmak ve gelecekteki turnuvalarda en üst seviyede mücadele etmeye devam etmek." ifadelerini kullandı.

Başkent Rabat'taki 69 bin 500 kapasiteli Prens Moulay Abdellah Stadı'nda oynanacak final mücadelesi, yarın TSİ 22.00'de başlayacak.

Kaynak: AA

Senegal, Futbol, Spor, Fas, Son Dakika

Son Dakika Spor Fas Teknik Direktörü Regragui'den Final İddiası - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bir anda camiye daldı Cemaatin yarısı kaçtı, yarısı kahkahaya boğuldu Bir anda camiye daldı! Cemaatin yarısı kaçtı, yarısı kahkahaya boğuldu
Eşinin katilinin beklediği bilgiyi, mesajla vermiş Eşinin katilinin beklediği bilgiyi, mesajla vermiş
İstanbullular dikkat Tarih verildi, ikisi birden gelecek İstanbullular dikkat! Tarih verildi, ikisi birden gelecek
İran’da artan yaşam pahalılığıyla mücadeleye yönelik “Kalabarg“ uygulaması İran'da artan yaşam pahalılığıyla mücadeleye yönelik "Kalabarg" uygulaması
Belediye Başkanına makamında saldırı girişimi Kimliği dikkat çekti Belediye Başkanına makamında saldırı girişimi! Kimliği dikkat çekti
Rıza Pehlevi’den İran için çağrı: Ülkeme dö­neceğim, geçiş planım hazır Rıza Pehlevi'den İran için çağrı: Ülkeme dö­neceğim, geçiş planım hazır

18:11
Oyuna girdi, her şeyi değiştirdi Arda Güler’in asist yaptığı maçta kazanan Real Madrid
Oyuna girdi, her şeyi değiştirdi! Arda Güler'in asist yaptığı maçta kazanan Real Madrid
18:01
Fenerbahçe, Alanyaspor Maçına 4 Eksikle Çıkıyor
Fenerbahçe, Alanyaspor Maçına 4 Eksikle Çıkıyor
17:29
3 gol ofsayta takıldı Manchester United derbide City’yi sahadan sildi
3 gol ofsayta takıldı! Manchester United derbide City'yi sahadan sildi
17:05
Eşini bu hale getiren Cumhurbaşkanı Koruma Dairesi personeli tutuklandı
Eşini bu hale getiren Cumhurbaşkanı Koruma Dairesi personeli tutuklandı
16:10
Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Modern zaman vebası“ deyip sanatçılara çağrı yaptı: Başını ezmeliyiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Modern zaman vebası" deyip sanatçılara çağrı yaptı: Başını ezmeliyiz
15:40
Suriye ordusu operasyonu genişletti Siviller uyarıldı, şiddetli çatışmalar yaşanıyor
Suriye ordusu operasyonu genişletti! Siviller uyarıldı, şiddetli çatışmalar yaşanıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.01.2026 18:45:47. #7.11#
SON DAKİKA: Fas Teknik Direktörü Regragui'den Final İddiası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.