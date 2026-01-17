Fas Teknik Direktörü Regragui'den Final İddiası

Afrika Futbol Konfederasyonu (CAF) tarafından bu yıl 35'incisi düzenlenen Afrika Uluslar Kupası finali öncesinde ev sahibi Fas'ın teknik direktörü Walid Regragui, Fas'ta futbol atmosferinin olağanüstü olduğunu ve milli maç kazanmanın rakip takımlar için kolay olmadığını söyledi.

Karşılaşmanın oynanacağı Prens Moulay Abdellah Stadı'ndaki gerçekleştirilen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Walid Regragui, takımının baskı altında olduğunu ama Fas'ı kendi evinde yenmenin zor olduğunu belirtti.

Regragui, "Fas'ta kazanmak zor, Nijerya ve Kamerun bunu acı bir şekilde öğrendi. Burası Dortmund, Parc des Princes veya Marsilya değil. Rabat'ta size söyleyebilirim ki burada çılgınca bir atmosfer var. Evimizde bizi yenmek için çok güçlü bir Senegal gerekecek." dedi.

Senegal'e karşı şanslarının taraftarın desteğiyle artacağını vurgulayan 50 yaşındaki çalıştırıcı, "Oyuncularımın üzerinde yoğun baskı hissetmeleri benim tek korkum. Baskıya alışkın, kendine güvenen, güçlü bir Senegal ile karşı karşıyayız. Harika bir final olacak, şansımızı yüzde 50-50 görüyorum ama taraftarlarla birlikte şansımız 51 olabilir." değerlendirmesinde bulundu.

Afrika Uluslar Kupası'na kendi topraklarında ev sahipliği yapmaktan büyük mutluluk duyduğunu aktaran Regragui, "Afrika'nın ve dünyanın en iyi iki takımı arasında zorlu bir maç olacak. Ev sahibi olmanın getirdiği baskı nedeniyle baştan itibaren duygularımızı kontrol etmeliyiz. Bu final sadece bugün kazanmakla ilgili değil bir miras inşa etmekle ilgili. Fas, Senegal gibi sadece üç final oynadı. Amacımız kazanmak ve gelecekteki turnuvalarda en üst seviyede mücadele etmeye devam etmek." ifadelerini kullandı.

Başkent Rabat'taki 69 bin 500 kapasiteli Prens Moulay Abdellah Stadı'nda oynanacak final mücadelesi, yarın TSİ 22.00'de başlayacak.