Fatih Altaylı'dan, Mustafa Cengiz'e zehir zemberek sözler: Senin ar damarın var mı?

Başkan Mustafa Cengiz'e yönelik söylemlerinden dolayı kulüpten ihraç edilen eski yönetici ve ünlü gazeteci Fatih Altaylı, mahkemelik olduğu Başkan için yine sert sözler sarf etti. Ancak Altaylı cephede bu kez tek savaşmıyor. Galatasaray'da seçimin iptaline Cengiz'in kendi yönetimi bile tepkili. Fatih Altaylı da bu kararı sert dille eleştirdi.

"BU BİZE DERS OLSUN"

Altaylı sosyal medya hesabından, "Galatasaray'ın başkanlık koltuğunu işgal eden adapsız zat imza toplayıp aday olamayınca seçimi iptal etti. Sen ne utanmaz bir adammışsın Mustafa Cengiz. Bu bize ders olsun. Başkan seçeceğimiz adamlarda ar damarı var mı önce bir kontrol edelim. İstenmiyorsun Cengiz" paylaşımı yaptı.