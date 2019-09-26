Son Dakika Haberleri: Fatih Belediyesi'nden 15 bin vatandaşa sıcak çorba ve su ikramı
Son Dakika Genel Haber

Fatih Belediyesi'nden 15 bin vatandaşa sıcak çorba ve su ikramı

31 dakika önce

Fatih Belediyesi'nden 15 bin vatandaşa sıcak çorba ve su ikramıİSTANBUL - İstanbul'da etkili olan deprem sebebiyle Fatih Belediyesi ilçedeki parklarda kalan 15 bin vatandaşa çorba ve su ikramında bulundu.

Fatih Belediyesi'nden 15 bin vatandaşa sıcak çorba ve su ikramı

İSTANBUL - İstanbul'da etkili olan deprem sebebiyle Fatih Belediyesi ilçedeki parklarda kalan 15 bin vatandaşa çorba ve su ikramında bulundu.

İstanbul'da etkili olan deprem sebebiyle Fatih'te geceyi parklarda geçirecek 15 bin vatandaşa Fatih Belediyesi tarafından Fatih Kariye Parkı'nda çorba ve su ikramı yapıldı. Belediye ekipleri, gece boyunca Fındıkzade Çukurbostan Şehir Parkı, Çarşamba Çukurbostan Şehir Parkı, Fatih Camii avlusu, Kariye Parkı, Celalettin Öktem Parkı, Silivri Kapı Parkı, Koyun baba Parkı, Molla Gürani Parkı, Kadırga Parkı gibi bir çok noktada çorba ve su ikramına devam edeceği öğrenildi.

"Geceyi burada geçirmeyi düşünüyoruz"

Geceyi burada geçireceğini söyleyen Sema Bulut, "Çok korktuk evimiz çok sallandı o yüzden buradayız. Uğultu ile gelen bir sesti çok kötüydü, geceyi burada geçirmeyi düşünüyoruz. Fatih Belediyesi'ne teşekkür ediyoruz" dedi.

"Korkumuzdan Eve giremiyoruz, çorba iyi gelecek"

Çorbanın destek olduğunu söyleyen Musa Gürsel, "Belediye Başkanımıza teşekkür ediyoruz, onu çok seviyoruz. Korkumuzdan Eve giremiyoruz, çorba iyi gelecek. Çorba bize destek oldu. Geceyi burada geçireceğiz" şeklinde konuştu

Fatih Belediyesi'nden 15 bin vatandaşa sıcak çorba ve su ikramı

Fatih Belediyesi, İstanbul, Genel

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 10:47 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Acil toplanma alanları nerede, vatandaşlar nasıl ulaşacak?
Türk Telekom depremden bu yana hizmet veremiyor! Kullanıcılar tepkili Korkutan İstanbul depreminin sesi böyle kaydedildi Çağla Şıkel, baş manken olduğu defilede frikik verdi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.9.2019 23:19:25. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Fatih Belediyesi'nden 15 bin vatandaşa sıcak çorba ve su ikramı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]