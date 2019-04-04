Fatih İlçe Seçim Kurulu'nda Geçersiz Oyların Sayımı Sona Erdi
1 saat önce
FATİH İlçe Seçim Kurulu'nda itirazların ardından yapılan geçersiz oyların sayımı işlemi tamamlandı.
FATİH İlçe Seçim Kurulu'nda itirazların ardından yapılan geçersiz oyların sayımı işlemi tamamlandı.
"FATİH'TE SAYIM BİTTİ, İTİRAZLARIMIZ YİNE OLDU"
Geçersiz oyların sayıldığı Fatih
ilçe Seçim Kurulundan ayrılan Ak Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı
, "Fatih'in sayımı bitti, itirazlarımız yine oldu. Bazı sandık kurulu başkanlarının kabul etmediği, onlara tekrar herhalde bakılacak. Şimdilik bitti, bakalım hayırlısı Allah devlete, millete hayır etsin inşallah" diye konuştu. Her iki partinin de heyetinin bir kısmı seçim kurulundan ayrılırken, diğer kısmı ise kendilerine ayrılan çadırlarda beklemeye devam ettiler. - İstanbul
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Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 09:17 Kaynak: DHA
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