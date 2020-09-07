Fatih İstanbul'u fethinde dönemin en yüksek teknolojisini kullanmış - Son Dakika

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (FSMVÜ) Edebiyat Fakültesi Bilim Tarihi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mustafa Kaçar, Fatih Sultan Mehmet Han'ın İstanbul'u fethinde dönemin en yüksek teknolojisini kullandığını söyledi.

Edirne'de Saatli Medrese'nin "Fatih Sultan Mehmet Müzesi" olarak düzenlenmesi çalışmalarında yer alan Kaçar, AA muhabirine, Fatih döneminde kullanılan yakıcı ve patlayıcı roketler, füzeler ve mekanik fırlatıcılarla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Prof. Dr. Kaçar, savaşın teknolojiyle kazanıldığını söyledi.

İstanbul'un fethiyle yeni bir çağ açan Fatih Sultan Mehmet Han'ın fethi planlarken savaş teknolojilerinden faydalandığını belirten Kaçar, "Savaş teknolojisini fethin ana eksenine oturtmuştu Fatih. O çağda özellikle barut esaslı büyük toplar, muhasara, kuşatma, şahi toplarını ön planda tutmaktaydı. Bunun içinde hem iyi yetişmiş topçu ustalar vardı hem de yeni bir teknikle topları surların önünde döktürecek kadar teknoloji kullanılmıştı." diye konuştu.

Fetihte topların yanı sıra patlayıcı, yanıcı, yakıcı roket, füze ve humbara denilen yakıcı bombaların da etkili olduğunu anlatan Kaçar, şunları kaydetti:

"Yakıcı bombalar, 14. yüzyılda özellikle İslam dünyasında bilhassa haçlıların saldırılarına karşı, haçlı savaşlarında kullanılmıştır ki çok büyük başarılar elde edilmiştir. Fatih'in İstanbul'un fethinde kullandığı bütün savaş teknikleri başlı başına araştırılmadı ancak Edirne'de kurulacak Fatih Müzesi'nde bu tekniklerin araştırılmasına öncü olacaktır. Burada nitrik asit esaslı yanıcı ve yakıcı roket ve füzelerin yanında esas itibarıyla çok iyi damıtılmış petrol, neftten istifade edilerek büyük ölçekte barutla karıştırılarak adeta günümüzde benzetmek gibi olunursa bir atom bombası etkisi yapacak. Bugünkü atom bombası etkisini o günde büyük roketler ve füzelerle aynı etki yaratılmıştır.

Roketleri çok uzak menzillere fırlatmak için büyük mancınıklar kullanılmıştır. Bu mancınıklar arasında açıkçası 500 kiloluk bir gülleyi 500 metreye kadar atacak mancınıklar kullanılmıştır."

Fethin kaderini gemilerin Haliç'e indirilmesinin belirlediğini vurgulayan Kaçar, burada da caraskal denilen makara sistemlerinin kullanıldığını aktardı.

Fethe katkı sunan ok, yay ve ateş gemileri

Prof. Dr. Kaçar, İstanbul'un fethinin teknik detaylarının derinlemesine incelenmesi gerektiğini belirtti.

Osmanlı ordusunun ok ve yaya çok güvendiğini dile getiren Kaçar, şöyle devam etti:

"Türk ordusunda bütün fetihlerde en önde gelen güç ok ve yaydır. Bunları da çok etkin şekilde kullanmışlardır. Diğer taraftan denizden gelecek herhangi bir destek ya da Osmanlı'ya saldırılara karşı da ateş gemileri kullanılmıştır. Ateş gemileri suda yanabilen özelliktedir ve içerisinde yanıcı, yakıcı maddeler bulunmaktadır.Ateşli silahlar konusunda belki de dünyanın en büyük harikası bizzat kendisi tarafından tasarlanan burgulu toptur. Bu toplar 5 metre uzunluğunda olup, tunçtan ve diğer metallerden dökülür. Çok büyük ağırlıktadır. Bunların bir yerden bir yere taşınması zor olduğu için iki parça yapıp taşıyıp yine surların önünde birleştirilip kullanılmıştır."

Sultan Abdülaziz döneminde Fatih'in şahi topunun kraliçeye hediye edildiğini aktaran Kaçar, "Kraliçenin tek talebi bu top olmuştur. Bu top gerçekten bir dünya harikasıdır, Londra'dadır." dedi.