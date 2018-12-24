Son Dakika Haberleri: Fatih Karaca'ya 'Değer' Ödülü

Fatih Karaca'ya 'Değer' Ödülü

1 saat önce

Türkiye'nin kültür ve değerleriyle üretip dünyaya açılan 19 Türk markası, Türkiye'ye Değer Katan Markalar Ödül Töreni'nde ödüllerini aldı.

Fatih Karaca'ya 'Değer' Ödülü, System.String[]
Türkiye'nin kültür ve değerleriyle üretip dünyaya açılan 19 Türk markası, Türkiye'ye Değer Katan Markalar Ödül Töreni'nde ödüllerini aldı. Karaca da ödül verilen 19 Türk markası arasında yer aldı. Karaca Grup CEO'su Fatih Karaca "Bu ödüle layık görülmekten büyük gurur duyduk. Yerli ve milli bir marka olarak yurt dışında da ülkemizi başarıyla temsil ettiğimize inanıyoruz. Gelecek yıllarda başta Avrupa olmak üzere markamızın adını daha fazla duyuracağız. Bu yöndeki çalışmalarımıza tüm hızımızla devam ediyoruz" dedi.

Değer Zirvesi ve Türkiye'ye Değer Katan Markalar Ödül Töreni, Türkiye'ye değer katan markalara dikkat çekmek, köklerimizden vazgeçmeden üretimi ve büyümeyi teşvik etmek amacıyla Esma Sultan Yalısı'nda düzenlendi. Zirvede toplam 19 marka ödül aldı.

Zirve kapsamında ödül alan markalar, sadece Türkiye için değil uluslararası pazar için de üreterek dünyaya yayılan ve cirolarının en az yüzde 10'unu uluslararası pazardan elde eden firmalar arasından seçildi. Karaca da bu kriterler çevresinde ödüle layık görülen markalar arasında yer aldı.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Dr. Nureddin Nebati'nin de katıldığı törende Karaca Grup CEO'su Fatih Karaca ödülünü Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın elinden aldı.

"Türk markası olup global arenada göğsümüzü gererek 'biz de varız' diyebilmek onur verici"

Fatih Karaca Değer Zirvesi ile ilgili; "Türkiye'nin artık uluslararası alanda rekabet edebilecek çok sayıda markası var. Tasarımından üretim kalitesine çok sayıda sektörde farkını ortaya koyan işlere imza atan şirketler var. Artık zaman yüzümüzü dışarıya da dönme ve ülkemize milli servet katkısı sağlama zamanıdır. Biz de Karaca olarak Avrupa'da daha da büyümeyi, Amerika'da mağaza açabilmeyi hedefliyoruz. Türk markası olup global arenada göğsümüzü gererek biz de varız diyebilmek onur verici" dedi.

Değer Zirvesi; "Bir ülkenin gücü ve büyüklüğü, kültürüyle birlikte dünyaya açılarak, dünyaya mal olan milli markalarıyla oluşur" felsefesiyle hayata geçirildi. Projenin amacı ise; Türkiye'ye değer katan markalardan ilham alarak ve köklerimizden vazgeçmeden üretimi ve büyümeyi teşvik etmek. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 04:18 Kaynak: İHA

Mabel Matiz, Türkiye, Ekonomi
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