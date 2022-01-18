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Fatih Karagümrük-Beşiktaş maçının ardından - Önder Karaveli (1) - Son Dakika

Fatih Karagümrük-Beşiktaş maçının ardından - Önder Karaveli (1)

18.01.2022 23:09

Beşiktaş Teknik Direktörü Önder Karaveli, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, "Maçı kazanmak güzel, gol yemeden bitirmek ve İstanbul'da da olsak uzun bir aradan sonra deplasmanda kazanmak güzel." dedi.

Beşiktaş Teknik Direktörü Önder Karaveli, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, "Maçı kazanmak güzel, gol yemeden bitirmek ve İstanbul'da da olsak uzun bir aradan sonra deplasmanda kazanmak güzel." dedi.

Oyunun ilk yarısını planladıkları gibi geçtiklerini belirten Karaveli, "Topa sahip olduk, geçişleri iyi yaptık, kenarları iyi kullandık. Ama sonuçlandırma kısmında bazen tercih hataları, bazen tekniksel hatalar nedeniyle çok gol atarak bitireceğimiz ilk yarıyı, penaltı golüyle 1-0 önde tamamladık. İlk yarıda rakibin kaleciyi zorlayacak gol pozisyonu yoktu." diye konuştu.

İkinci yarıda 45 ile 60. dakikada doğru paslarla rakibin dengesini bozduklarını anlatan Karaveli, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu şekilde 3-4 net gol pozisyonu yakaladık. Oradaki vuruşlarda da gol olmadı ve ikinci golü bulamadık. 60. dakikadan sonra başka senaryo ile karşılaştık. Topu koruyamadığımız birçok pozisyon vardı. Bu da rakibin üstümüze gelmesine neden oldu. Merkez orta sahadaki Pjanic ve Josef'in yorulmasından bu kaynaklandı. Kalemizde o dakikaya kadar pozisyon bulamayan rakip, daha fazla gelmeye başladı. Sevindirici olan bir şey bütün bunlara rağmen savunma ve kalecimizin dikkatiyle gol yemeden sahadan ayrıldık. Bu da mutluluk verici."

"Fiziksel olarak takımı yukarı çekmek için arayı bekliyoruz"

Takımın 60. dakikadan sonra yorulduğunu ve oyundan düştüğünün hatırlatılması üzerine Karaveli, "Fiziksel olarak takımı yukarı çekmek için arayı bekliyoruz. Fiziksel çalışmaları oyuncuların sağlıklarını korumak için şu an yapamıyoruz. Oyuncuları araya sağlıklı bir şekilde sokabilirsek, bu çalışmaları en iyi şekilde planlıyoruz. Sakat oyuncularımız bugün aramızda olabilirdi ama onları korumak amacıyla kadroya almadık." değerlendirmesinde bulundu.

Milli arada Kanadalı futbolcular Cyle Larin ve Atiba Hutchinson'ın ülkelerinin milli takımlarında olacağına dikkati çeken Karaveli, "O günler bizim için çok kıymetli. Fiziksel ve taktikle ilgili hazırlanmak için kıymetli zaman olacak. Aradaki çalışmaları kendi tesislerimizde yapacağız. Zaman zaman bir, zaman zaman iki antrenman yapacağız. Belki oyuncularımızla tesislerde kalıp iyi bir değerlendirme yapacaız. Fiziksel seviyelerini bugünkünden biraz daha yukarı taşımaya çalışacağız." ifadelirin kullandı.

Son üç maçta gol atan Michy Batshuayi'nin performansını değerlendiren Karaveli, şunları söyledi:

"Batshuayi hem taraftarların hem takım arkadaşlarının beklentisini biliyor. Sadece gol atmak için sahada değil. Penaltı golüyle bitirdi ama penaltı da bir gol. Geçen maçı da onun golüyle 1-0 kazandık. Gol atamadığı zaman üzülüyordur, kabul ediyorum. Atmak için de çabasını hep görüyoruz. Biraz daha dikkatli olmalı. Belki vuruşla ilgili çalışmaları onunla fazlaca yapmalıyız. Diğer konularda doğru işler yaptığı için onu sahada tuttum."

Sakat oyuncuların durumu

Sakat oyuncuların durumuyla ilgili bilgi veren Karaveli, "Umut cuma günü olmayacak. Söylenenden önce aramızda olacak. Belki Antalya maçına doğru olacak. Welinton geçen maçta sorun yaşadı. Bizi arada bırakır durumdaydı. İhtiyaç duysak bugün oynayabilirdi. Oynadığında yırtığının derecesi yükselebilirdi. Stoper sıkıntısı olmadığı için kadroya almadık. Emirhan'ı bugün de dinlendirdik. Cuma günü oynayacak duruma gelecek. Atiba, Kerem ve Hasic bugün özel antrenman yaptı. Atiba da cuma günü oynayabilecek durumda." diyerek sözlerini tamamladı.

Fatih Karagümrük-Beşiktaş maçının ardından - Önder Karaveli (1)
Fatih Karagümrük-Beşiktaş maçının ardından - Önder Karaveli (1)
Fatih Karagümrük-Beşiktaş maçının ardından - Önder Karaveli (1)

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Fatih Karagümrük, İstanbul, Beşiktaş, Cuma, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Fatih Karagümrük-Beşiktaş maçının ardından - Önder Karaveli (1) - Son Dakika


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SON DAKİKA: Fatih Karagümrük-Beşiktaş maçının ardından - Önder Karaveli (1) - Son Dakika
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