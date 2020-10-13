Fatih Karagümrük-Kasımpaşa maçı Ülker Stadı'nda oynanacak
13.10.2020 14:13
Fatih Karagümrük, Süper Lig'in 5. haftasında 18 Ekim Pazar günü Kasımpaşa'yı ağırlayacakları mücadelenin Olimpiyat Stadı'nın zemininde yapılan bakım çalışması nedeniyle Ülker Stadı'nda oynanacağını duyurdu.
Fatih Karagümrük, Süper Lig'in 5. haftasında 18 Ekim Pazar günü Kasımpaşa'yı ağırlayacakları mücadelenin Olimpiyat Stadı'nın zemininde yapılan bakım çalışması nedeniyle Ülker Stadı'nda oynanacağını duyurdu.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Pazar günü oynayacağımız Kasımpaşa derbisi, Olimpiyat Stadı'nın zemininde yapılan bakım çalışması nedeniyle aynı gün saat 16.00'da Ülker Stadyumu'nda oynanacaktır." ifadeleri kullanıldı.
Açıklamada, yardımlarından ötürü Fenerbahçe Spor Kulübüne ve başkan Ali Koç'a teşekkür edildi.
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