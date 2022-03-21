Fatih'te 2 katlı tarihi yapı alevlere teslim oldu - Son Dakika
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Fatih'te 2 katlı tarihi yapı alevlere teslim oldu

21.03.2022 11:34

Fatih'te 2 katlı tarihi yapı alevlere teslim olduİSTANBUL Fatih'te 2 katlı metruk ahşap binada çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Fatih'te 2 katlı tarihi yapı alevlere teslim oldu

İSTANBUL Fatih'te 2 katlı metruk ahşap binada çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Binanın 100 yıllık tarihi bina olduğu öğrenildi.

Yangın, saat 09.30 sıralarında Fatih Haseki Sultan Mahallesi Topçu Emin Çıkmazı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sokak üzerinde bulunan tarihi 2 katlı metruk ahşap binada henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Binadan yükselen dumanları gören vatandaşlar durumu polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Yangın esnasında tarihi binanın bazı kısımlarında alevler yükseldi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri kısa sürede yangına müdahale ederek kontrol altına aldı.

Çevre sakinleri ise yangın sonrası binadan 4 kişinin kaçtığını ve yangını madde bağımlı şahısların çıkardığını iddia etti. Binanın içinde sürekli madde bağımlılarının olmasından şikayet eden mahalle sakinlerinden Hüseyin Aktuğ, "Sahibi geldi sonra muhtara gittiler. Muhtar dedi ki Anıtlar Kurulu yapmıyor. Başka yapacağımız bir şey yok dedi. Onlardan da Allah razı olsun. Kaç defa geldiler ama baş edemiyorlar. İçeriden 4 tane adam kaçmış" dedi.

Öte yandan binanın tarihi olması nedeniyle Fatih Belediyesi ekipleri tarafından çevresinin saclarla çevrilerek koruma altına aldığı öğrenildi.

Fatih'te 2 katlı tarihi yapı alevlere teslim oldu
Fatih'te 2 katlı tarihi yapı alevlere teslim oldu
Fatih'te 2 katlı tarihi yapı alevlere teslim oldu

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3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Fatih'te 2 katlı tarihi yapı alevlere teslim oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Fatih'te 2 katlı tarihi yapı alevlere teslim oldu - Son Dakika
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