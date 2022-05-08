Fatih'te bariyerlere çarpan otomobil kullanılamaz hale geldi - Son Dakika
Üye Girişi

Fatih'te bariyerlere çarpan otomobil kullanılamaz hale geldi

08.05.2022 20:50
Fatih'te bariyerlere çarpan otomobil kullanılamaz hale geldi

İstanbul Fatih'te tramvay hattının bariyerlerine çarpan otomobil kullanılamaz hale geldi.

İstanbul Fatih'te tramvay hattının bariyerlerine çarpan otomobil kullanılamaz hale geldi.

İbrahim Y. idaresindeki 09 CCA 82 plakalı otomobil, Millet Caddesi'nde Topkapı istikametine seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle T1 Bağcılar- Kabataş Tramvay hattının bariyerlerine çarparak yan döndü.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Çarpmanın etkisiyle tramvay hattının bariyerlerinde hasar oluşurken, otomobil kullanılamaz hale geldi.

Kaza nedeniyle caddede oluşan yoğun trafik, aracın çekiciyle kaldırılmasının ardından normale döndü.

YORUMLAR
500
Kaza yapan sürücü, aracı çekilirken gözyaşlarını tutamadı Kaza yapan sürücü, aracı çekilirken gözyaşlarını tutamadı Otomobilin çarptığı kadın yaralandı Otomobilin çarptığı kadın yaralandı

Otomobil, İstanbul, Tramvay, Fatih, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Fatih'te bariyerlere çarpan otomobil kullanılamaz hale geldi - Son Dakika


Son Dakika
20:38 Kadınlar tuvaletinin kapısının altına kamera yerleştiren sapık tutuklandı
20:13 Rıdvan Dilmen'den Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi yorumu: Kavga mı seyrediyoruz maç mı seyrediyoruz
20:09 Avukat Bilge Öztürk, kendisinden 22 yaş küçük sevgilisiyle aşk pozunu sosyal medya hesabından paylaştı
20:04 TÜGVA binası önüne el yapımı bomba bırakan terörist tutuklandı
20:01 Ülkemizde bugün koronavirüs nedeniyle 9 kişi hayatını kaybetti, bin 480 yeni vaka tespit edildi
20:00 Temel Karamollaoğlu sığınmacılarla ilgili yaşanan tartışmalar hakkında konuştu: Nefret dolu söylemlerden vazgeçilmeli
19:52 Beşiktaş-Fenerbahçe karşılaşmasına Filip Novak damga vurdu
19:31 G7 ülkelerinden Rusya'ya karşı yeni yaptırım kararı! Petrol ihracatını bitirme kararı aldılar
19:20 Derbi öncesi gergin anlar! Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ile taraftarlar arasında tartışma yaşandı
19:18 Duyanlar kulaklarına inanamadı! Kocasının borcuna karşılık tamirciyle cinsel ilişkiye girmiş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.05.2022 20:56:20. #1.11#
SON DAKİKA: Fatih'te bariyerlere çarpan otomobil kullanılamaz hale geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement