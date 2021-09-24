Fatih'te çelik kapı yüklü kamyonet üst geçide çarptı - Son Dakika

- Fatih'te çelik kapı yüklü kamyonet üst geçide çarptı

İSTANBUL - Fatih'te çelik kapı taşıyan kamyonet sürücüsü yüksekliğini hesap edemeyince üst geçide çarptı. Çarpma sonrası sürücü kazayı yara almadan atlatırken, kamyonette maddi hasar meydana geldi.

Olay, saat 12.30 sıralarında Fatih Aksaray mahallesi Namık Kemal Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 38 AFN 696 plakalı çelik kapı yüklü kamyonet, sürücüsü yüksekliğini hesap edemeyince üst geçide çarptı. Çarpmanın etkisiyle kamyonet üst geçide sıkıştı. Sürücüsünün yara almadığı kaza sonrası olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Kaza sonrası kamyonet kasasındaki çelik kapılar çevredeki vatandaşların yardımıyla yol kenarına alındı. Sürücüsünün büyük şok yaşadığı kaza sonrası kamyonette maddi hasar meydana geldi. Öte yandan, kamyonetin Kayseri'den İstanbul'a çelik kapı getirdiği öğrenildi. Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.