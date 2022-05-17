FATİH'TE DAKİKALAR İÇİNDE DEPODAKİ MALLARI ÇALDILAR - Son Dakika
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FATİH'TE DAKİKALAR İÇİNDE DEPODAKİ MALLARI ÇALDILAR

17.05.2022 10:23

FATİH'de tekstil deposuna giren yüzleri maskeli kişiler, depo içerisindeki malları geldikleri minibüsün içine doldurarak kaçtı.

FATİH'de tekstil deposuna giren yüzleri maskeli kişiler, depo içerisindeki malları geldikleri minibüsün içine doldurarak kaçtı. Güpegündüz gerçekleşen hırsızlıkta piyasa değeri yaklaşık 75 bin lira olduğu belirtilen tekstil ürünü çalındı. O anlar işyerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Olay, geçen pazar günü sabah erken saatlerinde Fatih Aksaray'da bulunan tekstil firmasının deposunda yaşandı. Kimliği belirsiz yabancı uyruklu şüpheliler, geldikleri sahte plakalı panelvan minibüsü depo önüne park etti. Çevreden geçenlere aldırmayan yüzleri maskeli şüpheliler, kapı kilidini kırdıkları depoya girdi. Şüphelilerden biri, yanda park halindeki kamyonetin üstüne çıkarak duvara monteli olan ve o sırada çalan alarmı söktü. Dakikalar içinde depodaki yaklaşık 75 bin lira değerindeki malı minibüse yükleyen şüpheliler, bir başka depodaki bekçinin kendilerine bağırması üzerine panikle olay yerinden kaçtı. Kaçmaya çalışan hırsızların kapısı açık minibüsten bazı çalıntı mallar düştü. Sabah iş yerine hırsız girdiğini fark eden iş yeri sahibi polise haber vererek şikayetçi oldu. Güvenlik kameralarını ve olay yerini inceleyen polis hırsızlıkla ilgili soruşturma başlattı. Yaşanan hırsızlık anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

ARTIK GECELERİ DÜKKANLARIMIZDA YATACAĞIZ

Esnaf Ömer Çelik, Altlarındaki panelvan minibüsle iki üç ayda bir bu sokağa gelip hırsızlık yapıyorlar. Emniyete gittik her yere başvurduk ama engel olamadık. Bunlar yakalanmadığı için biz de esnaf olarak çok zorluk çekiyoruz. Artık geceleri, dükkanlarımızda yatacağız. Bekçi olacağız dükkanımızda. Bugün yaşanan soygunda 5 bin dolar değerinde malımız çalındı dedi.

FATİH'TE DAKİKALAR İÇİNDE DEPODAKİ MALLARI ÇALDILAR
FATİH'TE DAKİKALAR İÇİNDE DEPODAKİ MALLARI ÇALDILAR
FATİH'TE DAKİKALAR İÇİNDE DEPODAKİ MALLARI ÇALDILAR
FATİH'TE DAKİKALAR İÇİNDE DEPODAKİ MALLARI ÇALDILAR
FATİH'TE DAKİKALAR İÇİNDE DEPODAKİ MALLARI ÇALDILAR
FATİH'TE DAKİKALAR İÇİNDE DEPODAKİ MALLARI ÇALDILAR
FATİH'TE DAKİKALAR İÇİNDE DEPODAKİ MALLARI ÇALDILAR
FATİH'TE DAKİKALAR İÇİNDE DEPODAKİ MALLARI ÇALDILAR
FATİH'TE DAKİKALAR İÇİNDE DEPODAKİ MALLARI ÇALDILAR
FATİH'TE DAKİKALAR İÇİNDE DEPODAKİ MALLARI ÇALDILAR

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Kaynak: DHA

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