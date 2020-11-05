Son dakika: Fatih'te filyasyon ekibine bıçak çeken saldırgan kamerada - Son Dakika

Son dakika: Fatih'te filyasyon ekibine bıçak çeken saldırgan kamerada

05.11.2020 14:32
Son dakika: Fatih'te filyasyon ekibine bıçak çeken saldırgan kamerada, System.String[]

Gelen son dakika haberlerine göre FATİH'te görevli oldukları araç içindeki filyasyon ekibinden 3 sağlık çalışanına bıçak gösteren ve tehditlerde bulunan saldırgan polis ekiplerince gözaltına alındı.

FATİH'te görevli oldukları araç içindeki filyasyon ekibinden 3 sağlık çalışanına bıçak gösteren ve tehditlerde bulunan saldırgan polis ekiplerince gözaltına alındı. Saldırganın bıçak göstermesi ve tehditleri filyasyon ekibindeki bir kişi tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Olay geçen pazartesi günü saat 14.30 sıralarında tek şeritli Kocasinan Caddesi üzerinde meydana geldi. İçerisinde 3 sağlık personelinin bulunduğu filyasyon aracı cadde üzerinde bir taksi sürücüsü ile karşı karşıya geldi. Öfkelenen taksi sürücüsü araçlarında bulunan filyasyon ekibine bıçak göstererek tehditlerde bulundu. İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Polis ekipleri taksi sürücüsünün Hüseyin D. olduğunu belirledi. Saldırgan sürücü dün  akşam saatlerinde Karagümrük Mahallesi Fevzipaşa Caddesi üzerinde yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheli aynı gün "Silahla Tehdit" ve "Hakaret" suçundan sevk edildiği mahkemece tutuklandı. Taksi şoförünün bıçak göstermesi ve tehditleri filyasyon ekibindekilerden birinin cep telefonu kamerasına yansıdı.


Son dakika: Fatih'te filyasyon ekibine bıçak çeken saldırgan kamerada
Son dakika: Fatih'te filyasyon ekibine bıçak çeken saldırgan kamerada
Son dakika: Fatih'te filyasyon ekibine bıçak çeken saldırgan kamerada
Son dakika: Fatih'te filyasyon ekibine bıçak çeken saldırgan kamerada

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- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika: Fatih'te filyasyon ekibine bıçak çeken saldırgan kamerada - Son Dakika


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