Güpegündüz ev sahibini kalbinden vurarak öldürdü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Güpegündüz ev sahibini kalbinden vurarak öldürdü

Haberin Videosunu İzleyin
Güpegündüz ev sahibini kalbinden vurarak öldürdü
10.12.2025 10:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Güpegündüz ev sahibini kalbinden vurarak öldürdü
Haber Videosu

Fatih'e tartıştığı kiracısı tarafından kalbinden silahla vurulan Recep Hakan Emül hayatını kaybetti. Polis ekipleri kaçan katil zanlısının yakalanması için çalışma başlattı.

Kiracı-ev sahibi tartışması vahşetle bitti. İstanbul'un Fatih ilçesine bağlı Yedikule Mahallesi İkiyüzlü Çeşme Sokak'ta güpegündüz cinayet işlendi.

KİRACISI TARAFINDAN KATLEDİLDİ

İddiaya göre, iş yerinin önünde kiracısı ile henüz bilinmeyen bir nedenle tartışan Recep Hakan Emül, kiracısı tarafından vuruldu. Göğsünden silahla vurulan Emül ağır yaralanırken, saldırgan olay yerinden kaçtı. Silah sesini duyan çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kalbine isabet eden kurşun nedeniyle ağır yaralanan Recep Hakan Emül, ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Recep Hakan Emül, hastanedeki tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Polis ekipleri kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Güpegündüz ev sahibini kalbinden vurarak öldürdü

"YERDE YATIYORDU, KALBİNDEN VURULMUŞTU"

Evinde yemek yediği sırada silah sesi duyduğunu söyleyen Recep Hakan Emül'ün komşusu Göksel Önal, "Önce çocukların torpil patlattığını sandık. Dışarı çıktığımda yıllardır tanıdığımız arkadaşımız, komşumuz Hakan yerde yatıyordu. Kalbinden vurulmuştu. Ne olduğunu anlayamadık. Söylenenlere göre kiracısı tarafından vurulmuş. Kiracısının eşini alıp karakola götürdüler, vuran kişi ise yakalanmadı. Başka yaralı yoktu. Komşu, öldüğünü söyledi ama biz emin olamadık. Kalbinden vurulmuştu" dedi.

Güpegündüz ev sahibini kalbinden vurarak öldürdü
Kaynak: DHA

Yedikule, Güncel, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Güpegündüz ev sahibini kalbinden vurarak öldürdü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Slot kötü gidişe çözüm bulamadı, Salah gemileri yaktı Slot kötü gidişe çözüm bulamadı, Salah gemileri yaktı
Boubon kökenli bronz imparator heykeli ve mermer Demosthenes başıyla toplam 28 eser Türkiye’ye dönüyor Boubon kökenli bronz imparator heykeli ve mermer Demosthenes başıyla toplam 28 eser Türkiye'ye dönüyor
Yeni satın aldığı ev gizli banka çıktı Balyozu vurunca servet ortalığa saçıldı Yeni satın aldığı ev gizli banka çıktı! Balyozu vurunca servet ortalığa saçıldı
Verdiği vekalet başını yaktı Milyonlarca liralık mülkü varken şimdi barakada yaşıyor Verdiği vekalet başını yaktı! Milyonlarca liralık mülkü varken şimdi barakada yaşıyor
Erdoğan’dan “Senin deden neredeydi“ diyen Özel’e zehir zemberek yanıt Erdoğan'dan "Senin deden neredeydi?" diyen Özel'e zehir zemberek yanıt
Milyonlarca emekli ve memurun kaderini belirleyecek hesaplama değişiyor Milyonlarca emekli ve memurun kaderini belirleyecek hesaplama değişiyor
Süper Lig devinde deprem İki yıldız sezonun ilk yarısını kapattı Süper Lig devinde deprem! İki yıldız sezonun ilk yarısını kapattı
Avrupa’yı kaosa sürükleyen salgın bir ilimize sıçradı Hastaneler dolup taşıyor Avrupa'yı kaosa sürükleyen salgın bir ilimize sıçradı! Hastaneler dolup taşıyor
Sivas’ta tarlasını süren çiftçiyi ürküten görüntü Sivas'ta tarlasını süren çiftçiyi ürküten görüntü
Bahisten ceza alan futbolcuya MHP’li vekil sahip çıktı: Maaşını cebimden ödeyeceğim Bahisten ceza alan futbolcuya MHP'li vekil sahip çıktı: Maaşını cebimden ödeyeceğim

10:54
Mert Hakan’ın oynattığı kuponlar ve whatsapp konuşmaları ortaya çıktı: Tutmazsa Galatasaraylıyım
Mert Hakan'ın oynattığı kuponlar ve whatsapp konuşmaları ortaya çıktı: Tutmazsa Galatasaraylıyım
10:44
Büyükçekmece Adliyesi’ndeki soygunda gözaltı sayısı 12’ye yükseldi
Büyükçekmece Adliyesi'ndeki soygunda gözaltı sayısı 12'ye yükseldi
10:30
Güllü’nün kızının yakalanmadan önceki görüntüleri ortaya çıktı
Güllü'nün kızının yakalanmadan önceki görüntüleri ortaya çıktı
10:28
Şener Üşümezsoy’dan endişe yaratan uyarı: Bu basit bir deprem değil
Şener Üşümezsoy'dan endişe yaratan uyarı: Bu basit bir deprem değil
10:06
Ahmet Çakar’ın MASAK raporu ortaya çıktı: Hesapta dönen para inanılmaz
Ahmet Çakar'ın MASAK raporu ortaya çıktı: Hesapta dönen para inanılmaz
09:43
Bomba iddia: İşte Mehmet Akif Ersoy’u uyuşturucu bataklığına iten isim
Bomba iddia: İşte Mehmet Akif Ersoy'u uyuşturucu bataklığına iten isim
09:19
Güllü’nün kızı gözaltına alındı, Nihat Doğan’dan peş peşe videolar geldi: ’Yapacağım demedim mi
Güllü'nün kızı gözaltına alındı, Nihat Doğan'dan peş peşe videolar geldi: 'Yapacağım demedim mi?
08:58
Asgari ücrete Erdoğan dokunuşu Uzmanı ’’Analizim net’’ diyerek rakam paylaştı
Asgari ücrete Erdoğan dokunuşu! Uzmanı ''Analizim net'' diyerek rakam paylaştı
08:16
10 yaşındaki çocuğun yürek parçalayan ölümü
10 yaşındaki çocuğun yürek parçalayan ölümü
07:20
Terör örgütü için yolun sonu göründü ABD’den ’’Bu iş bitti’’ mesajı
Terör örgütü için yolun sonu göründü! ABD'den ''Bu iş bitti'' mesajı
07:05
Bedelli askerlik ücretine rekor zam geliyor Yeni ücret belli oldu
Bedelli askerlik ücretine rekor zam geliyor! Yeni ücret belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.12.2025 11:02:44. #7.11#
SON DAKİKA: Güpegündüz ev sahibini kalbinden vurarak öldürdü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.