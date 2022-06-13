Fatih'te kumar operasyonu - Son Dakika
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Fatih'te kumar operasyonu

13.06.2022 22:28
Fatih'te kumar operasyonu

Fatih'te kumar oynanan adrese gerçekleştirilen operasyonda 24 bin 100 TL, 100 dolar, 100 euro ile pullar ve iskambil kağıtları ele geçirildi.

Fatih'te kumar oynanan adrese gerçekleştirilen operasyonda 24 bin 100 TL, 100 dolar, 100 euro ile pullar ve iskambil kağıtları ele geçirildi. Operasyonda 10 şahıs hakkında toplam 7 bin 276 TL cezai işlem uygulandı.

Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "Kumar Oynanması için Yer ve İmkan Sağlama" suçu ile ilgili şüphelilerin yakalanması ve olayların aydınlatılarak suçların önlenmesine yönelik Kartal ilçesinde çalışma başlattı. Çalışmanın Fatih ilçesi ayağında Gazi Mustafa Kemal Paşa bulvarında, ofis olarak faaliyet gösteren bir işyerinde kumar oynandığı ihbarı üzerine operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda; iş yerinde bulunan 11 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan incelemede; masa etrafında oturan 10 şahsın kumar oynadığı tespit edildi.

Kumar masasında 24 bin 100 TL, 100 dolar, 100 euro, para yerine geçen pullar ve iskambil kağıtları ele geçirildi. Operasyonda yakalanan ve kumar oynadığı tespit edilen 10 şahıs hakkında kişi başı bin 819 Türk Lirası olmak üzere toplam 7 bin 276 Türk Lirası cezai işlem uygulandı. İş yeri sorumlusu 1 şahıs hakkında ise "Kumar Oynanması için Yer ve İmkan Sağlama" suçundan adli işlem başlatıldı. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

Fatih, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Fatih'te kumar operasyonu - Son Dakika

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