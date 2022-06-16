Fatih'te sinemacı Enes Kaya'yı silahla yaralayan sanığın 7,5 yıla kadar hapsi istendi - Son Dakika
Üye Girişi

Fatih'te sinemacı Enes Kaya'yı silahla yaralayan sanığın 7,5 yıla kadar hapsi istendi

16.06.2022 15:01
Fatih'te sinemacı Enes Kaya'yı silahla yaralayan sanığın 7,5 yıla kadar hapsi istendi

Fatih'te, Sinemasal Kültür Sanat Derneği Başkanı Enes Kaya'yı silahla yaraladığı iddiasıyla yargılanan Recep Çetin'in 7,5 yıla kadar hapsi istendi.

Fatih'te, Sinemasal Kültür Sanat Derneği Başkanı Enes Kaya'yı silahla yaraladığı iddiasıyla yargılanan Recep Çetin'in 7,5 yıla kadar hapsi istendi.

İstanbul 40. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, sanık Çetin ve şikayetçi Kaya ile taraf avukatları katıldı.

Duruşmada esasa ilişkin görüşünü açıklayan cumhuriyet savcısı, sanık ile şikayetçinin arsa anlaşmazlığı nedeniyle husumetli olduklarını, sanığın 30 Temmuz 2021'de müştekinin arkasından ateş edip kaçtığının güvenlik kamerası görüntülerinden tespit edildiğini belirtti.

Sanığın ifadesinde ateş ettiğini kabul ettiği, şikayetçinin ise sanığı teşhis ettiği bildirilen mütalaada, sanığın "silahla kasten yaralama" ve "ruhsatsız silah bulundurma" suçlarından 2,5 yıldan 7,5 yıla kadar hapsi istendi.

Görüşün ardından söz alan Enes Kaya, şikayetinin devam ettiğini söyledi.

Kaya'nın avukatı, müvekkilinin ayağında hala mermi parçaları olduğunu, yaralanmasının da kalıcı olabileceğini belirterek, suç vasfı değişebileceğinden rapor alınmasını talep etti.

Sanığın avukatı ise yeni bir rapor aldırılması talebinin reddedilmesini istedi.

Yeniden rapor aldırılması talebini reddeden mahkeme, taraflara beyanlarını sunmaları için süre verip duruşmayı erteledi.

Olayın geçmişi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, 30 Temmuz 2021'de Balat Mahallesi Yıldırım Caddesi'nde Enes Kaya'nın bacağından yaralandığı silahlı saldırıyı gerçekleştiren Recep Çetin ile azmettirici oldukları değerlendirilen A.Ö. ile M.B, 5 Ağustos'ta gözaltına almıştı.

Sinema ve reklam sektöründe hizmet veren şirkete sahip Kaya'nın 1 Ocak 2021'de Balat Mahallesi'nde bir arsa, bina ve müştemilatı kiraladığı, 27 Ocak ve 18 Temmuz'da Kaya'yı telefonla arayan kişilerin, kiraladığı yerin Çetin'e ait olduğunu söyleyerek tehdit ettiği belirlenmişti. Son olarak 30 Temmuz'da da tehdit edilen Enes Kaya, aynı gün saldırıya uğramıştı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından 6 Ağustos'ta adliyeye sevk edilen 3 şüpheliden A.Ö. ve M.B. serbest bırakılırken, Recep Çetin "kasten yaralama" ve "tehdit" suçlarından tutuklanmıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma sonucunda, Recep Çetin hakkında "silahla kasten yaralama" suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.

YORUMLAR
500
Kaynak: AA

Recep Çetin, Enes Kaya, İstanbul, Fatih, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Fatih'te sinemacı Enes Kaya'yı silahla yaralayan sanığın 7,5 yıla kadar hapsi istendi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
15:06 Kızıl Gezegen'de yaşam belirtisi arıyorlardı, tek bulabildikleri çöp oldu!
14:59 Dünyaca ünlü K-pop grubu BTS, sosyal medyadan yaptığı açıklamayla dağıldıklarını duyurdu!
14:44 Türkiye Futbol Federasyonu'nun yeni başkanı Mehmet Büyükekşi kimdir? İşte hakkındaki tüm bilgiler
14:42 Terörist başı Öcalan'a destek yürüyüşünde polise yumruk atan DBP'li Saliha Aydeniz'in fezlekesi Meclis'e gidiyor
14:40 Putin şimdi de gözünü kutup bölgesine dikti! Arktik bölgesinde askeri üslerin inşası başladı
14:25 CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, katıldığı toplantıda Bülent Arınç'ın elini sıkmadı!
14:22 Son dönemde aldığı eleştiriler hakkında konuşan Hakan Ural: Ölümü göze aldım
14:08 Son halini paylaşan Sertab Erener'e yorum yağdı! "Hülya Avşar'ın kızı Zehra Çilingiroğlu zannettim"
13:53 Genel Sağlık Sigortası prim borçlarına af kapıda! 5 bin TL ve altındaki borçlar silinecek
13:35 Ebru Şallı, leopar desenli mayosuyla fotoğraf paylaştı, takipçileri mest oldu!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.06.2022 15:12:44. #1.11#
SON DAKİKA: Fatih'te sinemacı Enes Kaya'yı silahla yaralayan sanığın 7,5 yıla kadar hapsi istendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement