Son Dakika Haberleri: Fatih'teki cinayete ilişkin 4 şüpheli tutuklandı
Son Dakika Güncel Fatih'teki cinayete ilişkin 4 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Fatih'teki cinayete ilişkin 4 şüpheli tutuklandı

6 saat önce

Fatih'te Çin Halk Cumhuriyeti vatandaşı Uygur Türkü Saimaiti Aierken'in öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan yabancı uyruklu 4 şüpheli tutuklandı.

Fatih'teki cinayete ilişkin 4 şüpheli tutuklandı, System.String[]

Fatih'te Çin Halk Cumhuriyeti vatandaşı Uygur Türkü Saimaiti Aierken'in öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan yabancı uyruklu 4 şüpheli tutuklandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince, 10 Kasım'da Şehremini Mahallesi Turgut Özal Millet Caddesi üzerindeki bir otelin önündeki çay bahçesinde Aierken'in silahla vurularak öldürülmesine ilişkin Suriye'ye kaçmaya çalışırken Adana'da gözaltına alınan Kırgızistanlı Hüseyin A., Abdullah E. ile Suriyeli Ali I. ile İstanbul'da yakalanan şüpheli Normakhamat A. emniyetteki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edildi.

Adliyeye sevk edilen 4 şüpheli tutuklandı.

Çin Halk Cumhuriyeti, Uygur, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.11.2019 01:56 Kaynak: AA
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