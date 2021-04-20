Fatih Terim: 3 Abdullah Avcı: 2 - Son Dakika

Fatih Terim: 3 Abdullah Avcı: 2

20.04.2021 09:57
Fatih Terim: 3 Abdullah Avcı: 2, System.String[]

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ile Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı bugüne kadar 7 kez karşılaştı.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ile Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı bugüne kadar 7 kez karşılaştı. Terim'in Avcı'ya karşı 3-2 üstünlüğü bulunuyor.

Süper Lig'in 36. haftasında Galatasaray ile Trabzonspor arasında oynanacak olan karşılaşmada teknik adamlar 8. kez karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılıların teknik direktörü Fatih Terim ile bordo-mavililerin teknik direktörü Abdullah Avcı ilk olarak 21 Mayıs 2000 yılında oynanan Galatasaray - İstanbulspor müsabakasında karşılaştı ve maç 1-1 sona erdi.

Fatih Terim söz konusu mücadelelerde Galatasaray'ın başında yer alırken, Abdullah Avcı ise İstanbulspor, Başakşehir, Beşiktaş ve Trabzonspor'u çalıştırıyordu. İki takım arasında geride kalan 7 müsabakada sarı-kırmızılılar 3 kez sahadan galip ayrıldı. Avcı'nın takımları ise 2 kez kazandı. 2 maç da berabere sona erdi. Fatih Terim yönetimindeki Galatasaray bu maçlarda 8 gol atarken, Avcı'nın ekipleri de 6 golle karşılık verdi.

İki teknik direktör arasında oynanan maçlar şöyle:

26.12.2020 (Abdullah Avcı) Trabzonspor - Galatasaray (Fatih Terim): 0 - 2

27.10.2019 (Abdullah Avcı) Beşiktaş - Galatasaray (Fatih Terim): 1 - 0

19.05.2019 (Fatih Terim )Galatasaray - Başakşehir (Abdullah Avcı): 2 - 1

15.12.2018 (Abdullah Avcı) Başakşehir - Galatasaray (Fatih Terim): 1 - 1

15.04.2018 (Fatih Terim) Galatasaray - Başakşehir (Abdullah Avcı): 2-0

11.09.2011 (Abdullah Avcı) Başakşehir - Galatasaray (Fatih Terim): 2-0

21.05.2000 (Fatih Terim) Galatasaray - İstanbulspor (Abdullah Avcı): 1-1 - İSTANBUL

Abdullah Avcı, Trabzonspor, Galatasaray, Fatih Terim, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Fatih Terim: 3 Abdullah Avcı: 2 - Son Dakika Spor


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