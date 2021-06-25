Galatasaray'da yönetim, Şampiyonlar Ligi ön eleme maçında oynanacak PSV karşılaşması öncesi kadroyu tamamlamak için kolları sıvadı. Teknik direktör Fatih Terim'in raporu doğrultusunda transfer görüşmeleri yapılırken sürpriz bir futbolcunun takımda kalması istendi.
Milliyet'in haberine göre; Galatasaray'da Mbaye Diagne için, "Geri dönsün" kararı verildi. İngiliz ekibi West Bromwich Albion tarafından satın alma opsiyonu kullanılmayan Senegalli forvetinin takıma geri döneceği ve teknik patron Fatih Terim'in bu futbolcuyu değerlendirmeyi düşüneceği belirtildi.
Son Dakika › Spor › Fatih Terim'den beklenmedik karar! Mbaye Diagne takıma geri dönüyor - Son Dakika Spor