Fatih Terim, derbi öncesi Zorlu'da kamp yapmak istiyor - Son Dakika
Son Dakika Spor Fatih Terim, derbi öncesi Zorlu'da kamp yapmak istiyor - Son Dakika Spor

Fatih Terim, derbi öncesi Zorlu'da kamp yapmak istiyor

9 dakika önce

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Pazar günkü Fenerbahçe derbisi öncesinde Zorlu Center'da yer alan bir otelde kamp yapmak istiyor.

Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki Zorlu gerilimi bir kez daha gündeme gelecek gibi. Devre arasında sosyal medya hesabından "Anlaşıldı ikinci yarı çok ZORLU geçecek" paylaşımında bulunan Fatih Terim, derbi için takımını Zorlu Center'ın içindeki bir otelde kampa almaya karar verdi.

MAÇ GÜNÜ TRAFİĞE TAKILMADAN KADIKÖY'E GİDİLECEK

Sabah'ın haberine göre Cumartesi öğleden sonra Florya'da toplanacak sarı-kırmızılılar, tesiste Fenerbahçe maçına yönelik son taktik çalışmasını gerçekleştirecek ve akşam Zorlu'ya geçip kampa girecek. Derbi günü Florya- Kadıköy arası ulaşım zorluğunu dikkate alan Terim, Zincirlikuyu'dan trafiğe takılmadan takımı Ülker Stadı'na götürecek.

Terim'in bu paylaşımı, Fenerbahçe ve TFF yöneticilerinin Zorlu Center'daki toplantısına bir gönderme olarak yorumlanmıştı:

Fatih Terim, derbi öncesi Zorlu'da kamp yapmak istiyor
Zorlu Center, Fatih Terim, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 09:41 
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