Fatih Terim, Galatasaray taraftarını isyan ettirdi! Tepkiler çığ gibi
05.08.2021 23:31
Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda PSV'ye toplam 7-2'lik skorla elenen Galatasaray, sahasında oynadığı Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu'ndaki ilk maçında da St. Johnstone'la 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmanın sonunda sarı-kırmızılı taraftarlar teknik direktör Fatih Terim'e sitem etti. Birçok taraftar deneyimli hocanın artık takımı bırakma zamanı geldiğini düşünürken, bir kısım taraftar da hocanın sadece formsuz olduğunu belirtti.
Galatasaray, Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda St. Johnstone'la 1-1 berabere kaldı. İlk maçta rakibini farklı yenip İskoçya'ya rahat bir skorla gitmek isteyen sarı-kırmızılı takımın bu isteği gerçekleşmezken tur şansı da zora girdi.
GALATASARAY TARAFTARI, FATİH TERİM'E TEPKİLİ
Karşılaşmanın ardından Avrupa'da arka arkaya alınan başarısız skorlar Galatasaray taraftarını isyan ettirdi. Fatih Terim'e yönelik tepki dolu paylaşımlarda bulunan taraftarların bir kısmı hocanın görevi bırakması gerektiğini savunurken bir kısmı da hocanın sadece formsuz olduğunu belirtti.
Son Dakika 23:08 Jack Grealish rekor bonservisle Manchester City'de! Aston Villa'ya 100 milyon sterlin ödenecek 22:25 Alman meteorologlar kimsenin duymak istemediğini söyledi, üstüne de tarih verdi! Türkiye'ye 50 derece sıcaklar geliyor 21:58 Ümitcan Uygun'un şüpheli olduğu Esra Hankulu'nun ölümünde ön otopsi raporu çıktı 21:34 Adana Demirspor, Manchester City'den kaleci Arijanet Muric'i renklerine bağladı 20:40 Milas'taki orman yangınları sonrası kül olan alanlar havadan görüntülendi 20:10 Barcelona'da bir devrin sonu! Lionel Messi'yle yollar resmen ayrıldı 17:57 Bakanlıktan sosyal medya fenomeni Batuhan Onur Maz'a suç duyurusu 16:49 CZN Burak'a bir tepki de Burcu Özberk'ten geldi: Şov yapmayın, insan olun insan