Fatih Terim, Galatasaray taraftarını isyan ettirdi! Tepkiler çığ gibi

Galatasaray, Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda St. Johnstone'la 1-1 berabere kaldı. İlk maçta rakibini farklı yenip İskoçya'ya rahat bir skorla gitmek isteyen sarı-kırmızılı takımın bu isteği gerçekleşmezken tur şansı da zora girdi.

GALATASARAY TARAFTARI, FATİH TERİM'E TEPKİLİ

Karşılaşmanın ardından Avrupa'da arka arkaya alınan başarısız skorlar Galatasaray taraftarını isyan ettirdi. Fatih Terim'e yönelik tepki dolu paylaşımlarda bulunan taraftarların bir kısmı hocanın görevi bırakması gerektiğini savunurken bir kısmı da hocanın sadece formsuz olduğunu belirtti.