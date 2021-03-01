Fatih Terim'i dolandırmaya çalışan sahte valiler, gözaltına alınarak Kocaeli Adliyesine sevk edildi

Kocaeli'de bulunan iş adamlarının, kendilerini vali ya da vali özel kalem müdürü olarak tanıtan şahıslar tarafından telefonla arandıklarını ve dolandırılmaya çalışıldıkları yönünde şikayetlerde bulunması sonrasında Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Olayla ilgili inceleme başlatan Kocaeli Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro ekipleri, yaptıkları teknik ve fiziki takip sonrasında, ülke genelindeki iş adamlarını telefonla arayıp, kendilerini vali ya da özel kalem müdürü olarak tanıtarak tekerlekli sandalye, lösemili çocukların tedavisi ve entübe cihazı bağışı bahanesiyle para isteyen şahısların kimliklerini tespit etti.

FATİH TERİM, DOLANDIRICILARIN AĞINA DÜŞMEDİ

Fatih Terim'i de dolandırmaya çalışmışlar. Şahısların dolandırmaya çalıştığı 5 kişi ise durumu fark ederek dolandırılmaktan son anda kurtuldu. Dolandırılmaya çalışanlar arasında Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in de olduğu ortaya çıktı. Şahısların telefonla aradıkları Terim'den bağış adı altında para istedikleri ve dolandırıcıların ağına düşmeyen Terim'in polise giderek şikayetçi olduğu öğrenildi.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Tespit edilemeyen mağdurların da olduğu tahmin edilen olayla ilgili gözaltına alınan Ş.U. ve K.Y. emniyetteki işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesine sevk edildi.