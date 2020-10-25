Fatma Şahin, İslahiye ve Nurdağı'nda temaslarda bulundu - Son Dakika

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkanı Fatma Şahin, İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde temaslarda bulundu.

Fatma Şahin, İslahiye ilçesindeki temasları kapsamında Fevzi Çakmak Mahallesi'nde yürütülen sıcak asfalt çalışmalarını yerinde inceleyerek, İslahiye Belediye Başkanı Kemal Vural'dan yapılan çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Daha sonra Büyükşehir Belediyesi bünyesinde olan ve Demokrasi Meydanı'nda ziyarete açılan Gezegen Evi ve Bilim Merkezi "Bilim Tırı"nı ziyaret ederek buradaki öğrencilerle görüştü.

Şahin ve beraberindekiler daha sonra MHP İlçe Başkanlığına yeniden seçilen Metin Şentürk'ü ziyaret ederek başarılar diledi.

Belediye Kültür Merkezi'nde partililerle bir araya gelen Şahin, AK Parti İslahiye İlçe Başkanlığına yeniden seçilen Mehmet Aslan'ı tebrik ederek hayırlı olsun dileklerinde bulundu.

Buradan Nurdağı'na geçen Şahin, Nurdağı Belediye Başkanı Ökkeş Kavak ile bir süre görüşerek, ilçede devam eden projelerle ilgili bilgi aldı.