Fatsa'da 1. Tohum Takas Şenliği

Ordu'nun Fatsa ilçesinde Belediye ve Ziraat Odası işbirliği ile Kabakdağ Mahallesi Yöresel Ürünler Pazarının bulunduğu meydanda 1.Tohum Takas Şenliği düzenledi.



Fatsa'dan 12 mahallenin katılımıyla gerçekleşen 1.Tohum Takas Şenliğine Samsun'dan, Kumru ve Ünye ilçelerinden de katılımlar oldu.



Şenliğin açılış konuşmasını yapan Kabakdağ Düşünce Kulübünden Güven Özel Kabakdağ Mahallesini Organize Yaşam Merkezi haline dönüştürmek istediklerini belirterek, "Organize Yaşam Merkezi kurarak sağlık, refah ve barış içerisinde yaşamak istiyoruz. Bugün sadece Ata'lık tohumların takasını yapmayacağız, aynı zamanda ülkemizin gelişmesi içinde bir modelin de tohumunu ekmiş olacağız" dedi.



Fatsa Ziraat Odası Başkanı Haydar Gürsu ise yaptığı açıklamada, "Geçmiş yıllarda komşuların birbirleriyle tohum ekileceği dönemlerde tohum alışverişi yapılarak günümüze kadar gelmiş yerel tohumların diğer mahallelerimiz Fatsa'daki diğer mahallelerle birlikte çoğaltılarak karşılıklı takas anlamında bir etkinlik yaptık. Etkinliğimizin amacı insanları hibrit olmayan doğal ürünler ve yetiştirilecek tohumdan tohum elde edilebilecek düşünceyi insanlara yayabilmek için bir etkinlik amaçladık" diye konuştu.



Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar da, "Kabakdağ Mahallemizde her hafta yöresel ürünlerin satıldığı stantlar açılıyor ve bu stantların tanıtımı ve duyurusu gelecek nesillere aktarılması bizler açısından çok önemli. Kabakdağ Düşünce Kulübü adı altında Fatsa Ziraat Odamızın ve Belediyemizin destekleriyle bu yıl 1. Tohum Takas Şenliği adı konulan bir etkinlik düzenleyelim dedik. Bir taraftan Ata tohumlarımızı gelecek nesillere dağıtırken farklı bölgelerden gelen Ata tohumlarımızın da takasını gerçekleştirdik. Gelecek nesillerimizi toprakla oynatırken tohumları onlara hediye etmek, bu gelenek ve görenekleri onlara aktarmak çok önemli. İnşallah bu yıl birincisi düzenlendi, gelecek yıl da ikincisi düzenlenerek geleneksel hale gelecek gelecekte bu şenlik güzel bir festivale dönüşerek özellikle organik yaşamın, tarımsal üretimin Ata tohumlarımızın ön plana çıktığı bir yaşam merkezi olur ümidi içerisindeyim. Etkinliğin ilçemize hayırlı olmasını dilerken bu etkinlikte emeği geçen herkese çok teşekkür ederim" şeklinde konuştu.



Programda son konuşmayı yapan AK Parti Ordu Milletvekili Ergün Taşçı ise, "Bu şenliğe gelen insanlar bilinçli, tercihini mesaisini özel olarak zaman ayırıp Kabakdağ'a gelmişler. Dünyada değişik yerlerde paydaşlarımız var, bu paydaşlar tarımın bu ülkenin geleceği olduğuna inanan insanlar. Bu insanlar bu coğrafyada üretim yapılması gerektiğini, bu coğrafyanın korunması gerektiğini Kabakdağ'da böyle bir yolculuğa çıkan Ordu'nun değişik bölgelerinde bu anlamda kendi imkanları ile üretim anlamında gayret eden insanlar. Ürettiğiniz zaman biliniyorsunuz, duyuluyorsunuz, takdir ediliyorsunuz. Üreten Türkiye, üreten Fatsa olmayınca neyi konuşacağız; olanı yok etmek üzere bir araya gelecek olanın üzerinde kavga ederek bölüşmeye çalışacağız. İmkan varken havza varken böyle bir tarih varken fırsatı değerlendirmek lazım. Bu etkinliklerimizi dünya ile buluşturacak organizasyonlara dönüştürmek için aktif bir şekilde yer almak istiyoruz. Önümüzdeki dönemlerde buralarda şehir dışından insanlar gelecekler. Üretimin nasıl yapıldığını doğanın nasıl korunduğunu güzel bir yaşamın turizmin buradaki emekleme dönemini artık bir an önce atlamak istiyoruz. Fatsa'mız bu çalışmalarla düşünce anlamında kulüplere kavuşacak, eğitim noktasında çıtayı yükseltecek bu güzel doğayı koruma anlamında bilinçlenecek ve bu sadece Fatsa'da olmayacak Ordu'da ve Karadeniz'de yaygınlaşacak" şeklinde konuştu.



Tohum Takas Şenliğinde Fatsa Belediyesi Gösteri Sanatları Atölyesinden Gapıcı İsmet tiplemesiyle İlker Taze ve İsiyin Emmi tiplemesiyle İbrahim Çapkın, "Ne ekersen ek yerli ve doğal Ata Tohumu Ek" skeci ile beğeniyle izlendiler.



Program tohum stantları ve yöresel ürünler stantlarının gezilmesi ile sona erdi. - ORDU