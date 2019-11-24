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Fatsa'da 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı

6 saat önce

24 Kasım Öğretmenler Günü, Ordu'nun Fatsa ilçesinde çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Fatsa'da 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı, System.String[]

24 Kasım Öğretmenler Günü, Ordu'nun Fatsa ilçesinde çeşitli etkinliklerle kutlandı.


Kutlamalar, Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuyla başladı. 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda kutlanan programlara Fatsa İlçe Milli Eğitim Müdürü Saygın Atinkaya, daire amirleri, okul müdürleri ve çok sayıda öğretmen katıldı.


Çelenk sunumunun ardından program Belediye Kültür Sarayında devam etti. Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı İlçe Milli Eğitim Müdürü Saygın Atinkaya gerçekleştirdi.


Müdür Atinkaya'nın konuşmasının ardından programda şiirler ve müzik dinletisi gerçekleşti. Daha sonra, emekli olan öğretmenlere hizmet şeref madalyaları takdim edildi. Mesleğe yeni başlayan öğretmenlerin yemin töreni ile devam eden kutlama programı görevli okullarca öğretmen ve öğrencilerin hazırlamış olduğu oratoryo gösterileri ile son buldu.


Fatsa Belediyesi Kültür Sarayında gerçekleşen programlara Ordu Milletvekili Ergün Taşçı, Fatsa Kaymakamı Ömer Lütfi Yaran, Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar, daire amirleri ve çok sayıda öğretmen ile öğrenciler katıldı.


Programı gerçekleştiren Şehit Kerem Çalışkan İlkokulu ve Eczacı İlhan Hazinedar Ortaokulu'na düzenledikleri program için katılımcılar teşekkür ettiler. - ORDU

15 Temmuz Demokrasi Meydanı, Fatsa, Ordu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.11.2019 03:02 Kaynak: İHA
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