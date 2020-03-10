Fazla iyotta Hashimoto tehlikesi - Son Dakika
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Fazla iyotta Hashimoto tehlikesi

7 saat önce

Profesör Doktor Ayhan Koyuncu, fazla iyot tüketiminin Hashimoto tiroidine neden olabileceğini söyledi.

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Profesör Doktor Ayhan Koyuncu, fazla iyot tüketiminin Hashimoto tiroidine neden olabileceğini söyledi.


Medicana Sivas Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Prof.Dr.Ayhan Koyuncu; kilo artışı, yorgunluk, üşüme, ısınamama, yüzde şişme, solukluk, eklem ve kas ağrıları, kabızlık, adet düzensizlikleri, saç dökülmesi, gebe kalmada problemler, depresyon, nabızda yavaşlama gibi şikayetlerden biri veya birkaçının Hashimoto tiroiditi belirtisi olabileceğini belirtip, "Bu hastalıkta vücut, tiroid hücrelerini bu hücrelere karşı uyarılmış bağışıklık hücreleri ile yok etmektedir. Sonuç olarak metabolizmamız için önemli olan tiroid hormonları yapacak hücre sayısı azalarak bu hormonlar düşmeye başlar. Bu duruma hipotiroidi demekteyiz. Bu durum yavaş yavaş gelişebilir. Öncelikle bu tabloda guatr denilen tiroid büyümesi meydana gelir" dedi.


Hashimoto tiroiditinin sebebinin tam olarak bilinmediğini ifade eden Koyuncu, ailesinde tiroid hastalığı yada tiroidit olanlarda daha fazla göründüğüne dikkat çekerek, "Dışarıdan fazla iyot alınması da bu tanıya sebep olabilmektedir. Radyasyona maruz kalmakta suçlanmaktadır. Genelde orta yaş bayanlar da görülür" dedi.


Hashimoto tiroidine yönelik spesifik bir tedavi yöntemi bulunmadığını vurgulayan Koyuncu, "Hastalıkta hipotiroidi gelişmektedir ve bu durumun tedavisi yapılmalıdır. Hipotiroidi artık tiroid bezi yeteri kadar hormon üretemeyecek duruma geldiğinde tiroid hormonları olan T3 ve T4 seviyelerinin düşmesi ve TSH seviyesinin yükselmesi ile olmaktadır. Hastalara dışardan tiroid hormonu verilmelidir. Hamilelik döneminde hormon ihtiyacı artacaktır. Bu durumda aylık hormon seviyelerine bakılmalıdır. Gebelikte eğer hormon seviyeleri normal olmazsa bebeğin gelişimi bozulacağı gibi doğumdan sonrada ciddi problemlerle karşılaşıla bilinir. Basit bir kan tetkikiyle tanısı konulabilen ve toplumda gerçekten çok görülen bu hastalık basit önlemlerle kişiye zarar vermeden tedavi edilebilmektedir" şeklinde konuştu. - SİVAS

Sivas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.03.2020 09:52 Kaynak: İHA
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