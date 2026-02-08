FBI, Epstein'ın fuhuş ağı iddialarını yetersiz buldu - Son Dakika
FBI, Epstein'ın fuhuş ağı iddialarını yetersiz buldu

08.02.2026 22:54
FBI, Jeffrey Epstein'ın fuhuş ağı yönettiğine dair yeterli kanıt bulamadığını açıkladı.

ABD Federal Soruşturma Bürosu'nun (FBI), reşit olmayan kız çocuklarına yönelik fuhuş ağı kurduğu iddiasıyla yargılandığı sırada hapishanede ölü bulunan ve hakkında açıklanan belgeleri tüm dünyada tartışma yaratan milyarder Jeffrey Epstein'ın "bir fuhuş ağı yönettiği konusunda yeterince delile ulaşamadığı" iddia edildi.

Amerikan Associated Press (AP) haber ajansı, Adalet Bakanlığı kayıtlarına dayandırdığı haberinde, FBI'ın Epstein dosyası ile ilgili yürüttüğü soruşturmaya ilişkin detayları paylaştı.

Buna göre soruşturmayı yürüten FBI ajanları, Epstein'ın reşit olmayan kızlara cinsel istismarda bulunduğuna dair bol miktarda kanıt toplarken, zenginlere hizmet eden bir "fuhuş ağını yönettiğine" dair yeterince kanıt bulamadıklarını belirtti.

Hakkında 6,5 milyondan fazla belgenin yayımlandığı ve hem Amerikan hem de uluslararası kamuoyunda büyük tartışmalar yaratan Epstein dosyalarıyla ilgili olarak FBI birimlerinin "fuhuş ağı" konusunda yeterince kanıta ulaşamadıklarını ifade etmesi dikkati çekti.

Epstein'in evinden çıkan fotoğraf ve videolar "yetersiz" bulundu

Söz konusu iç yazışmalara göre soruşturmaya bakan savcılardan biri, Epstein'ın New York, Florida ve Virgin Adaları'ndaki evlerinden ele geçirilen fotoğraf ve videoların, mağdurların istismara uğradığını göstermediğini ve başka birilerinin iddia edilen suçlara dahil olduğunu ortaya koymadığını yazdı.

Bir başka savcı da Epstein'ın akademik, finans ve küresel diplomasi alanlarında etkili isimlerle bağlantılı kuruluşlara yaptığı ödemeler de dahil olmak üzere mali kayıtlarının incelenmesi sonucunda suç faaliyetleriyle herhangi bir bağlantının bulunmadığı sonucuna ulaştı.

Kayıtlara göre, Epstein'ın kurbanlarından biri, Epstein'ın, kendisini zengin birine "pazarladığını" kamuoyuna açık bir şekilde iddia etmesine rağmen, ajanlar bunu doğrulayamadı ve benzer anlatıya sahip başka kurbanlar bulamadı.

"Casusluk" ve "uluslararası suç bağlantıları" yerine sadece fuhuş ağını soruşturdu

Bu ve diğer bulguları inceleyen FBI yetkilileri, şu ana dek ortaya çıkan tablodan yola çıkarak Epstein'ın bir fuhuş ağı yönettiği sonucuna ulaşmaya yetecek kadar delil olmadığı sonucuna ulaştı.

Öte yandan kamuoyunun halen cevaplarını merak ettiği casusuluk iddiaları, Epstine'ın para alışverişinde olduğu Amerikalı ve uluslararası isimler ve ABD'den Avrupa'ya uzanan birçok ünlü ismin de içinde olduğu yazışmalara ilişkin henüz bir sonuç çıkmadı.

Fuhuş ağının yanı sıra "casusluk" ve "uluslararası suç bağlantıları" ile de gündeme gelen Epstein hakkında FBI'ın sadece fuhuş ağı soruşturmasına odaklanması, kamuoyunun merak ettiği pek çok sorunun cevapsız kalmasına neden oldu.

FBI'ın "ifadesi sorunlu" dediği mağdur, geçen yıl şüpheli bir şekilde intihar etti

Epstein belgelerinin yayımlanmasıyla tüm dünyanın gündemine gelen ve eski İngiltere Prensi Andrew'un adının geçtiği bir dosyaya ilişkin FBI'ın vardığı sonuç da soru işaretlerine neden oldu.

2011 ve 2019 yıllarında soruşturmayı yürüten FBI yetkilileri, Epstein'ın kurbanlarından biri olan ve eski Prens Andrew ile birlikte olması için "ayarlanan" Virginia Roberts Giuffre adlı kurban ile görüştü.

Soruşturma sonucunda FBI yetkilileri, Giuffre'nin Epstein tarafından cinsel istismara uğradığını doğrularken, kurbanın eski prens ile ilgili anlattığı bölümün "sorunlu" olduğunu yazdılar.

Geçen yıl intihar ettikten sonra yayımlanan anılarında Giuffre, Epstein tarafından "zengin erkeklere satıldığına" dair anlatımlarının doğru olduğunu ısrarla savunmuştu.

Savcı "cinsel istismar" kanıtı bulamadıklarını yazmış

Aynı haberde, dönemin savcılarından Maurene Comey'nin soruşturmayla ilgili FBI'a gönderdiği bir iç yazışmaya da yer verilirken, eski savcının ifadeleri dikkati çekti.

Tüm dünyada sansasyon yaratan fotoğraf ve videoların aksine Comey, Epstein'ın kurbanlarının cinsel istismara uğradığını gösteren hiçbir video veya fotoğraf bulamadıklarını kaydederek, "Eğer böyle bir şey olsaydı hükümet bu tür ipuçlarını takip ederdi. Ancak biz bulamadık." değerlendirmesinde bulundu.

Adalet Bakanı Bondi'nin var dediği "müşteri listesi" bulunamadı

Öte yandan ABD Adalet Bakanı Pam Bondi'nin, Şubat 2025'te Fox News'e verdiği bir röportajda, "Epstein'ın daha önce hiç görülmemiş müşteri listesinin şu anda masasında olduğunu" ifade etmesi de soruşturmada bir başlık olarak gündeme geldi.

FBI'da Epstein soruşturmasını yürüten ajanlar, Epstein'a ait mülklerde yapılan aramalarda "herhangi bir müşteri listesi bulamadıklarını" ifade etti.

Jeffrey Epstein olayı

En küçüğü 14 olmak üzere 18 yaş altındaki onlarca kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmak ve fuhuş ağı oluşturmak suçlamasıyla yargılanan Epstein, tutuklu olduğu New York Manhattan Metropolitan Merkez Hapishanesi'ndeki hücresinde 10 Ağustos 2019'da ölü bulunmuştu.

Açıklanan Epstein dava dosyalarında Prens Andrew, ABD Başkanı Donald Trump, eski ABD Başkanı Bill Clinton, eski İsrail Başbakanı Ehud Barak, eski ABD Başkan Yardımcısı Al Gore, aktör Kevin Spacey, şarkıcı Michael Jackson, illüzyonist David Copperfield, avukat Alan Dershowitz ve eski New Mexico Valisi Bill Richardson gibi ünlü isimler yer almıştı.

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) da ABD Adalet Bakanlığı ile yaptığı inceleme sonucunda, ünlü isimlerden oluşan "müşteri listesi"nin tutulduğuna dair herhangi bir kanıta ulaşılamadığını, aralarında hükümet yetkilileri, ünlüler ve iş insanlarının da bulunduğu kişilerin suçuna ortak olduğu gerekçesiyle örtbas amacıyla öldürüldüğü öne sürülen Epstein'ın ise aslında hücresinde intihar ettiği neticesine varıldığını açıklamıştı.

Kaynak: AA

