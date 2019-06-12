Son Dakika Haberleri: FC Barcelona'nın Şili Copa América Efsaneleri
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FC Barcelona'nın Şili Copa América Efsaneleri

3 saat önce

Claudio Bravo ve Alexis Sanchez birlikte beş yıllarını Nou Camp'ta geçirdi. Her ikisinde de, 2015 ve 2016'da arka arkaya Copa América şampiyonluğu kazanan başarılı Şili tarafının arısı var. Barselona'daki en iyi anlarından bazılarına göz atın.

Claudio Bravo ve Alexis Sanchez birlikte beş yıllarını Nou Camp'ta geçirdi. Her ikisinde de, 2015 ve 2016'da arka arkaya Copa América şampiyonluğu kazanan başarılı Şili tarafının arısı var. Barselona'daki en iyi anlarından bazılarına göz atın.
FC Barcelona'nın Şili Copa América Efsaneleri
Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi : 12.06.2019 05:06 
Spor
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