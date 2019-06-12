FC Barcelona'nın Şili Copa América Efsaneleri
3 saat önce
Claudio Bravo ve Alexis Sanchez birlikte beş yıllarını Nou Camp'ta geçirdi. Her ikisinde de, 2015 ve 2016'da arka arkaya Copa América şampiyonluğu kazanan başarılı Şili tarafının arısı var. Barselona'daki en iyi anlarından bazılarına göz atın.
Claudio Bravo
Haber Yayın Tarihi : 12.06.2019 05:06
ve Alexis Sanchez birlikte beş yıllarını Nou Camp
'ta geçirdi. Her ikisinde de, 2015 ve 2016'da arka arkaya Copa América şampiyonluğu kazanan başarılı Şili
tarafının arısı var. Barselona
'daki en iyi anlarından bazılarına göz atın.
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